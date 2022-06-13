سياسة
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بعد تهم بالتمييز بحق موظفاتها.. غوغل تدفع تسويات بقيمة 118 مليون دولار
وافقت شركة "غوغل" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها بالرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا.
بعد تهم بالتمييز بحق موظفاتها.. غوغل تدفع تسويات بقيمة 118 مليون دولار
"غوغل" توافق على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى تتهمها بقرارات تمييزية في حق موظفاتها / AFP
13 يونيو 2022

وافقت شركة "غوغل" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز بحق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، على ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتولان الدفاع عن الشركة.

وأوضح بيان مشترك لـ"ليف كابراسير هيمان وبرنشتاين" و"ألتشولر بيرزون" نُشر الجمعة أنّ التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ سبتمبر/أيلول 2013.

ووافقت الشركة كذلك على أن يُجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.

وقال ناطق باسم غوغل في رسالة بعثها الأحد إلى وكالة الصحافة الفرنسية: "بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية اتفق الطرفان على أن تسوية القضية من دون أي اعتراف (بالمسؤولية) أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق".

وكانت موظفات سابقات في غوغل رفعن دعوى سنة 2017 أمام إحدى محاكم سان فرانسيسكو زعمن فيها أنّ المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملين لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب نفسها، كذلك فإنّ الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال رغم أنّ الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأنّ الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.

وأشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أنّ غوغل "تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى وتؤكد أن (المجموعة) امتثلت بشكل تام للقوانين والقواعد كلها السارية في كل الأوقات".

ولا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.

وأكد الناطق باسم غوغل في رسالته أنّ الشركة "ملتزمة التزاماً تاماً دفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعهم بطريقة صحيحة وعادلة"، مضيفاً: "إن لاحظنا أي اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، فنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل هذه الخطوة".

وكان محرك البحث وافق سنة 2021 على دفع 3.8 مليون دولار لوزارة العمل الأمريكية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.

ومن المفترض أن يُخصص الجزء الأكبر من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـ2565 امرأة موظفة لدى "غوغل" في مناصب مرتبطة بالهندسة، بالإضافة إلى نحو مئتي مرشح ومرشحة من أصل آسيوي لم تختارهم الشركة ليشغروا مناصب مماثلة.

وقالت "غوغل" إنّ القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية أن تكون خالفت القوانين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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