سياسة
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لتمديد مهام قواتها في ليبيا.. الرئاسة التركية تحيل مذكرة إلى البرلمان
أحالت الرئاسة التركية الاثنين مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً.
لتمديد مهام قواتها في ليبيا.. الرئاسة التركية تحيل مذكرة إلى البرلمان
الرئاسة التركية تحيل مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا / AA
13 يونيو 2022

أحالت الرئاسة التركية الاثنين مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً.

المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشارت إلى أن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

ولفتت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب برعاية أممية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 بعد نحو عام من المفاوضات بين الأطراف الليبية كافة في سبيل إحلال وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأوضحت أنه جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر "بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس".

وشددت المذكرة على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأضافت و"للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يوليو/تموز 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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