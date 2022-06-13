دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الاثنين، إسرائيل للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل المتورطة فيها.

جاء ذلك خلال خطابها الافتتاحي للجلسة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أعلنت أيضاً عدم نيتها الترشح لولاية جديدة مدتها 4 سنوات لرئاسة المفوضية بعد انقضاء ولايتها الحالية في 31 أغسطس/آب المقبل.

وحثت باشيليت في تصريحاتها إسرائيل على "فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة" التي استُشهدت في مايو/أيار الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تأدية عملها الصحفي، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

على صعيد آخر أبرزت باشيليت خلال خطابها قضية مسلمي الأويغور في الصين والانتهاكات التي يتعرضون لها، للردّ على الانتقادات التي وُجّهَت إليها بشأن هذا الملف طوال فترة رئاستها مفوضية حقوق الإنسان.

وردّت على اتهامها بـ"التستر على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين"، وقالت إنها أثارت خلال زيارتها للصين في مايو الماضي، "مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي وأنماط الانتهاكات ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ".

وأضافت أن تقريرها الذي طال انتظاره حول وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ "قيد التحديث"، وسيُشارَك مع سلطات بكين "للحصول على تعليقات واقعية" قبل نشره.

والأسبوع الماضي نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بياناً وقّعه أكثر من 230 ناشطاً حقوقياً من شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ وأماكن أخرى في الصين، يدعون فيه باشيليت إلى التنحِّي.