سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتحقيق في ممارسات قواتها واستشهاد أبو عاقلة
دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل المتورطة فيها، كما حثّت تل أبيب على "فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة" التي استُشهدت في مايو/أيار الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتحقيق في ممارسات قواتها واستشهاد أبو عاقلة
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطالب إسرائيل بالتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل المتورطة فيها / AFP
13 يونيو 2022

دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الاثنين، إسرائيل للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل المتورطة فيها.

جاء ذلك خلال خطابها الافتتاحي للجلسة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أعلنت أيضاً عدم نيتها الترشح لولاية جديدة مدتها 4 سنوات لرئاسة المفوضية بعد انقضاء ولايتها الحالية في 31 أغسطس/آب المقبل.

وحثت باشيليت في تصريحاتها إسرائيل على "فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة" التي استُشهدت في مايو/أيار الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تأدية عملها الصحفي، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

على صعيد آخر أبرزت باشيليت خلال خطابها قضية مسلمي الأويغور في الصين والانتهاكات التي يتعرضون لها، للردّ على الانتقادات التي وُجّهَت إليها بشأن هذا الملف طوال فترة رئاستها مفوضية حقوق الإنسان.

وردّت على اتهامها بـ"التستر على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين"، وقالت إنها أثارت خلال زيارتها للصين في مايو الماضي، "مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي وأنماط الانتهاكات ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ".

وأضافت أن تقريرها الذي طال انتظاره حول وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ "قيد التحديث"، وسيُشارَك مع سلطات بكين "للحصول على تعليقات واقعية" قبل نشره.

والأسبوع الماضي نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بياناً وقّعه أكثر من 230 ناشطاً حقوقياً من شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ وأماكن أخرى في الصين، يدعون فيه باشيليت إلى التنحِّي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us