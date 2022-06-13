سياسة
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أردوغان: حصة تركيا ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 في المئة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو/أيار 2022، وإنّ حصتها ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 في المئة، مشدداً على عزم بلاده على رفع تلك النسبة شهرياً.
أردوغان: حصة تركيا ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 في المئة
Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan / AA
13 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو/أيار 2022، وإنّ حصتها ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 في المئة.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، خلال الاجتماع 29 للجمعية العامة لجمعية المصدّرين الأتراك (TİM)، بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن صادرات بلاده ارتفعت من 225 مليار دولار في العام الماضي، إلى 243 مليار دولار في مايو/أيار من العام الحالي 2022.

وأضاف أن حصة تركيا من الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 في المئة، مشدداً على عزم بلاده على رفع تلك النسبة شهرياً.

وذكر أن الصادرات التركية باتت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم، لافتاً إلى أن ذلك مؤشر على الخطوات الحازمة التي تتخذها تركيا لزيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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