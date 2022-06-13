سياسة
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اعتقال 3 إسرائيليين بينهم جندي بتهمة نشر معلومات سرية.. ما القصة؟
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين، اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة نشر معلومات سرية على شبكة الإنترنت. وقالت إن "المتورطين لم تفعّلهم عناصر معادية، وعملوا معاً ونشروا معلومات سرية وحساسة على الشبكة".
اعتقال 3 إسرائيليين بينهم جندي بتهمة نشر معلومات سرية.. ما القصة؟
اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة نشر معلومات سرية / AFP
13 يونيو 2022

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين اعتقال 3 إسرائيليين، بتهمة نشر معلومات سرية على شبكة الإنترنت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب مشترك مع الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك": "استُكمل تحقيق مشترك لشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العامّ بخصوص عدد من المشتبه بهم، مدنيَّين وجندي، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات جوهرها نشر معلومات سرية".

وأضافت: "بدأ التحقيق قبل عدة أسابيع بعد نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها جهاز الأمن العامّ، نشأت من خلالها شبهات بتسريب أسرار".

وقالت: "أجرَت التحقيق المشترك في الأسابيع الأخيرة الشرطة الإسرائيلية، والوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة في مباحث الشرطة العسكرية، وجهاز الأمن العامّ، برفقة دائرة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "كجزء من التحقيق، استُجوِب عدد من المتورطين من الجنود والمدنيين، أحدهم قاصر، للاشتباه في مخالفات أمنية، جوهرها نشر معلومات سرية".

وذكرت أنه في 24 مايو/أيار، قُبض على "مشتبه بارتكابهم الجرائم، إذ يُحتجز مدنيان وجندي في الخدمة الإلزامية، بموافقة المحكمة والمحكمة العسكرية".

واستدركت: "كشف التحقيق أن المتورطين لم تفعّلهم عناصر معادية، وأنهم عملوا معاً ونشروا معلومات سرية وحساسة على الشبكة".

وأعلنت أنه ستُقدَّم اليوم (الاثنين) لوائح اتهام ضد المعتقلين.

وقالت إن "النيابة العسكرية تتعامل مع قضية الجندي في الخدمة الإلزامية، المشتبه بتقديمه معلومات سرية ونشر معلومات".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجندي المعتقل، كان يؤدي خدمته الإلزامية في جهاز الاستخبارات العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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