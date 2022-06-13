سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب قبلة مثلية.. الإمارات تتراجع عن عرض فيلم رسوم متحركة من "ديزني"
أعلنت الإمارات منع عرض فيلم "لايت يير"، للرسوم المتحركة، الذي يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية.
بسبب قبلة مثلية.. الإمارات تتراجع عن عرض فيلم رسوم متحركة من "ديزني"
بسبب قبلة مثلية.. الإمارات تتراجع عن عرض فيلم رسوم متحركة من "ديزني"  / Others
13 يونيو 2022

أعلن مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب الإماراتية أن الإمارات قررت اليوم الاثنين منع عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير"، وهو من إنتاج والت ديزني واستوديوهات بيكسار، في دور السينما بالبلاد وذلك قبيل طرحه المزمع هذا الأسبوع.

وقال في تغريدة: "أعلن مكتب تنظيم الإعلام عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة لايتيير المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو/حزيران الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة"، في حين لم يحدد المكتب طبيعة المخالفة.

ورُوج بالفعل عرض الفيلم، الذي يدور حول الشخصية الحركية (باز لايتيير) "باز يطير" المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري) "حكاية لعبة" في الإمارات.

وتفيد تقارير بأن الفيلم يتضمن قبلة مثلية بين امرأتين بينهما علاقة. وعلاقات الجنس الواحد مجرمة في الإمارات مثلما هو الحال في دول أخرى كثيرة في الشرق الأوسط.

وكان "هاشتاغ"، (وسم) باللغة العربية، يطالب بمنع عرض فيلم لايتيير في الإمارات متصدراً على تويتر قبل إعلان مكتب تنظيم الإعلام عدم منحه تصريح العرض.

ولم يرد أي من مكتب تنظيم الإعلام أو ديزني بعد على طلب رويترز الإجابة على أسئلة عن الأمر بعثت بها بالبريد الإلكتروني.

ويتناول الفيلم قصة باز، رائد الفضاء الشجاع في سلسلة "توي ستوري"، الذي وضع كريس إيفانز صوته عليه. ويشعر باز في الفيلم بالذنب بعدما تسبب في غرق زملائه، وهم من حماة الفضاء، على كوكب معاد.

ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر على إعلان الإمارات أنّها لن تفرض رقابة على الأفلام التي تُعرض في دور السينما المحلية، على أن يُدرج تصنيف "+21 عاماً" (أي أن الفيلم مناسب لمن هم في الحادية والعشرين وما فوق)، ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

ولم تعلن السعودية حتى الآن إن كان الفيلم سيعرض في صالاتها، بينما أكد موظفون في شركتي السينما الرئيسيتين في المملكة لوكالة فرانس برس أن الفيلم ليس مدرجاً في العروض المقبلة.

وكانت السعودية طلبت في أبريل/نيسان الماضي من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من فيلم "دكتور سترينج" من إنتاج استوديوهات "مارفل" كي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة. ولم يُعرض الفيلم في الصالات السعودية في نهاية المطاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us