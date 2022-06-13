انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين الاثنين بأكثر من 12%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، وسط تصاعد التوقعات بشأن رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وزادت توقعات رفع الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو/أيار إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة 12:10 (ت.غ)، جرى تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 12.5% على أساس يومي إلى 24024 دولاراً.

وسجلت بيتكوين خسائر قاربت 23.6% في الأسبوع المنتهي اليوم الاثنين.

وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين 457.6 مليار دولار، بإجمالي 19.066 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وانخفض سعر إيثيريوم بنسبة 16.19% إلى 1227 دولاراً، بإجمالي قيمة سوقية 148 مليار دولار.

وهبطت عملة "بي إن بي" بنسبة 12.9% إلى 224.3 دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 36.7 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 976 تريليون دولار، موزعة على 19838 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 526 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

وتنخفض القيمة السوقية للعملات المشفرة بقيمة 125 مليار دولار، قياساً على 1.101 تريليون دولار مسجلة قبل 24 ساعة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يجرى التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.