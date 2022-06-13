سياسة
2 دقيقة قراءة
انهيار سوق العملات المشفرة.. بيتكوين تخسر 12.5% وتسجل أدنى مستوياتها
وسط تصاعد التوقعات بشأن رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، بأكثر من 12%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.
انهيار سوق العملات المشفرة.. بيتكوين تخسر 12.5% وتسجل أدنى مستوياتها
ما علاقة أحداث كازاخستان بانهيار أسعار بتكوين. / Reuters
13 يونيو 2022

انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين الاثنين بأكثر من 12%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، وسط تصاعد التوقعات بشأن رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وزادت توقعات رفع الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو/أيار إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة 12:10 (ت.غ)، جرى تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 12.5% على أساس يومي إلى 24024 دولاراً.

وسجلت بيتكوين خسائر قاربت 23.6% في الأسبوع المنتهي اليوم الاثنين.

وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين 457.6 مليار دولار، بإجمالي 19.066 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وانخفض سعر إيثيريوم بنسبة 16.19% إلى 1227 دولاراً، بإجمالي قيمة سوقية 148 مليار دولار.

وهبطت عملة "بي إن بي" بنسبة 12.9% إلى 224.3 دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 36.7 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 976 تريليون دولار، موزعة على 19838 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 526 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

وتنخفض القيمة السوقية للعملات المشفرة بقيمة 125 مليار دولار، قياساً على 1.101 تريليون دولار مسجلة قبل 24 ساعة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يجرى التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us