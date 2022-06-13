سياسة
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أوكرانيا تتوقع حصاد 48.5 مليون طن من الحبوب هذا العام
أفاد النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، بأن محصول الحبوب في عام 2022 سيكون نحو 48.5 مليون طن.
أوكرانيا تتوقع حصاد 48.5 مليون طن من الحبوب هذا العام
محصول الحبوب في عام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن في أوكرانيا / AA
13 يونيو 2022

قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني الاثنين، إن محصول الحبوب في عام 2022 سيكون نحو 48.5 مليون طن.

وبلغ محصول العام الماضي نحو 86 مليون طن، لكن روسيا هاجمت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من هذا العام، وقال فيسوتسكي إن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25% عام 2022.

وأضاف فيسوتسكي في إفادة صحفية أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحاً أن محصول القمح سيتراوح بين 17 و20 مليون طن.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني الأحد إن بلاده فتحت مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير الحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية لكن الاختناقات أبطأت سلسلة الإمداد.

وأضاف ديمترو سنيك أن الأمن الغذائي العالمي مهدد لأن الهجوم الروسي على أوكرانيا أوقف صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود مما تسبب في نقص كبير وارتفاع في الأسعار.

وأوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم وتقول إن نحو 30 مليون طن من الحبوب مخزنة في أراض تحت سيطرتها وتحاول شحنها براً أو نهراً أو بالقطارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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