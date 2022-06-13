سياسة
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إيران.. مقتل عنصرين من القطاع الجو الفضائي أحدهما من الحرس الثوري
لقي اثنان من عناصر القوات الجوية الفضائية أحدهما يعمل بالحرس الثوري الإيراني حتفهما في حادثتين منفصلتين أثناء أداء مهام عملهما.
إيران.. مقتل عنصرين من القطاع الجو الفضائي أحدهما من الحرس الثوري
وفاة عنصرين في القوات الجوية الفضائية أحدهما من الحرس الثوري / AP
13 يونيو 2022

قُتل إيرانيان يعملان في القطاع الجو الفضائي في إيران، أحدهما عنصر في الحرس الثوري الإيراني والآخر موظف في وزارة الدفاع، في حادثين منفصليْن في أثناء أدائهما "مهمة" في وسط البلاد، كما ذكرت السلطات الاثنين.

وأفادت وكالة فارس للأنباء نقلاً عن بيان صادر عن الحرس الثوري أن علي كماني العضو في الوحدة الجو-فضائية التابعة للحرس مات "شهيداً خلال مهمة في مدينة خمين" في محافظة مركزي في وسط البلاد.

وفي حادث آخر وقع الأحد في محافظة سمنان في شرق طهران، سقط "محمد عبدوس الموظف في وزارة الدفاع والقسم اللوجستي في القوات المسلحة شهيداً مساء الأحد في أثناء وجوده في مهمة"، وفق بيان صدر الاثنين عن وزارة الدفاع من دون تفاصيل إضافية.

وقالت وكالة فارس أن محمد عبدوس كان يعمل في القطاع الجو فضائي وفي الثالثة والثلاثين من عمره.

وقبل أسبوعين، أوردت وكالة "تسنيم" أن ضابطاً في "فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس العقيد علي اسماعيل زاده قضى بعد سقوطه من شرفة منزله التي لم تكن تتوافر فيها الحماية الكافية".

وفي 22 مايو/أيار الماضي، قُتل العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي جراء إطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن صياد خدائي كان من كوادر فيلق القدس، و"معروفاً" في سوريا حيث تؤكد طهران وجود "مستشارين عسكريين" في مهمات دعم لقوات الرئيس بشار الأسد.

واتهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي "صهاينة" بالوقوف خلف اغتيال صياد خدائي، وذلك بعد أيام من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً تشير فيه الى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها هي من نفّذت العملية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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