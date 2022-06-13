سياسة
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فرونتكس: زيادة عمليات الدخول غير النظامي الى الاتحاد الاوروبي بنسبة 82%
قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) الاثنين، إن عدد عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي زاد بنسبة 82% بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فرونتكس: زيادة عمليات الدخول غير النظامي الى الاتحاد الاوروبي بنسبة 82%
الاتحاد الأوروبي / AA
13 يونيو 2022

قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) الاثنين إن عدد عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي زاد بنسبة 82% بين يناير ومايو إلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيمايو زاد عدد الوافدين بنسبة 75% على أساس سنوي، وفقاً لبيان نشر الارقام الأولية.

وأوضحت الوكالة أن اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في هذه الحسابات.

وفقًا لفرونتكس، دخل 5,5 مليون مواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا ومولدوفا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.

وسُجل أكثر من 40 ألف حالة دخول غير نظامي، أي أكثر بثلاث مرات من الفترة نفسها من العام الماضي، عبر طريق البلقان الذي كان يستخدمه بشكل أساسي المهاجرون السوريون والأفغان.

وسلك طريق وسط المتوسط أكثر من 16000 مهاجر، معظمهم من أصول مصرية وبنغلادشية وتونسية.

ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي في شرق المتوسط إلى أكثر من 13 ألفاً بزيادة 116% عن العام الماضي.

ودخل ثلثا هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص التي شهدت زيادة في عمليات العبور غير القانوني بنسبة 213%.

وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، زادت عمليات العبور غير الشرعي بأكثر من أربعة أضعاف منذ بداية العام ليصل إلى 2155.

وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

وزادت عمليات العبور غير الشرعي على جانبي قناة المانش بنسبة 122% مقارنة بعام 2021، وفقاً لفرونتكس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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