سياسة
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وكالة الفضاء الأوروبية وروسكوزموس الروسية تتباحثان حول مهمة على المريخ
قالت وكالة الفضاء الأوروبية الاثنين إنها أجرت محادثات مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، وذلك بعد أن كانت الوكالة قالت في مارس/آذار إنها ستعلق التعاون مع روسكوزموس بشأن برنامجهما المشترك إكسومارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكالة الفضاء الأوروبية وروسكوزموس الروسية تتباحثان حول مهمة على المريخ
وكالة الفضاء الأوروبية وروسكوزموس الروسية تباحثا حول مهمة على المريخ / Others
14 يونيو 2022

قالت وكالة الفضاء الأوروبية الاثنين إنها أجرت محادثات مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) بشأن مهمة المركبة الجوالة إكسومارس للبحث عن علامات على الحياة على سطح المريخ.

وأكد المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الأوروبية المحادثات في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، لكنه لم يشر إلى النتيجة. وأضاف أن تحديثاً قد يصدر في أعقاب اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية المزمع غداً الأربعاء.

كانت الوكالة قالت في مارس/آذار إنها ستعلق التعاون مع روسكوزموس بشأن برنامجهما المشترك إكسومارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

وقال دميتري روجوزين رئيس روسكوزموس لوكالة تاس الروسية للأنباء في مطلع الأسبوع إن وكالة الفضاء الأوروبية ستتشاور مع أعضائها بعد المحادثات، لكنه أضاف أن فرص استئناف التعاون منخفضة.

ونقلت تاس عن روجوزين قوله إن فرص الحصول على رد إيجابي من أعضاء وكالة الفضاء الأوروبية تبلغ 7-8%.

وكان روجوزين قال في أبريل/نيسان إن استئناف مشروعات الفضاء المشتركة لن يكون ممكناً إلا بعد رفع العقوبات الغربية عن موسكو.

وتشارك روسيا أيضاً مع الغرب في محطة الفضاء الدولية، وهي أكبر جسم اصطناعي في الفضاء. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في مايو/أيار إنها لا تتوقع أن توقف روسيا التشغيل المشترك للمحطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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