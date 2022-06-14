تستعد تركيا اليوم الثلاثاء لتشغيل قمرها الصناعي Türksat 5B وإدخاله إلى الخدمة، ضمن احتفالية يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال الأشهر الماضية اكتملت بنجاح اختبارات الأداء والمدار للقمر الصناعي التركي الجديد Türksat 5B الذي أطلق في ديسمبر/كانون الأول 2021، واستقر في مداره يوم 17 مايو/أيار الماضي.

وأشار وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو في تصريحات سابقة إلى أن من المقرر أن يظل "Türksat 5B" في الخدمة 35 عاماً.

ويعتبر "Türksat 5B" أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية، وحمولته المفيدة وانطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويبلغ وزن الإطلاق للقمر 4.5 طن، وسيشمل نطاق خدمته مناطق الخليج والبحر الأحمر والمتوسط وشمال وشرقي إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لتركيا، ويعمل على نطاق التردد الجديد المعروف باسم (Ku).

وبذلك ارتفع عدد أقمار تركيا الصناعية للاتصالات إلى 5 وإجمالي عدد أقمارها الصناعية إلى 8.