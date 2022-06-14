سياسة
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دراسة جديدة تكشف اعتداءات جنسية واسعة النطاق على الأطفال في أبرشية بألمانيا
تعرّض نحو 610 من القُصّر للاعتداء الجنسي في أبرشية مونستر الألمانية خلال الفترة من 1945 حتى 2020 على يد قساوسة، وفق دراسة جديدة لجامعة مونستر استمرّت عامين.
دراسة جديدة تكشف اعتداءات جنسية واسعة النطاق على الأطفال في أبرشية بألمانيا
أسقف الأبرشية الألمانية فيليكس غين يعلق للصحفيين على عرض نتائج الدراسة، فيما يعتزم إلقاء خطبة حولها الجمعة القادمة / AP
14 يونيو 2022

تعرّض نحو 610 من القُصّر للاعتداء الجنسي في أبرشية مونستر الألمانية خلال الفترة من 1945 حتى 2020 على يد قساوسة، وفق دراسة جديدة لجامعة مونستر استمرّت عامين.

ويمثل عدد القساوسة المتهمين نحو 4.17%من إجمالي القساوسة في الأبرشية، فيما تقدّر الدراسة أن عدد الضحايا غير المعروفين يصل إلى 6 آلاف ضحية.

وقال المؤرخ توماس غروسبولتينغ خلال عرض نتائج الدراسة الاثنين إنه كانت انتهاكات واسعة النطاق في عهد جميع أساقفة الأبرشية، وكان كثيرون منهم يعرفون تفاصيلها لكنهم اختاروا "التستُّر على الإساءات".

ورصدت الدراسة سوء التصرف وإحباط محاولات الملاحقة الجنائية على مدار تلك السنوات، ما دفع الباحثين إلى توجيه اتهام للأسقف الحالي فيليكس غين بعدم إظهار الحزم اللازم تجاه الجناة "الذين أفصحوا عن ندمهم".

والجمعة القادمة يعتزم الأسقف غين التعليق على نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحفي معلن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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