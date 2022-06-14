سياسة
2 دقيقة قراءة
"نمو فاق التوقعات".. فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2022
أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 من 2.4% إلى 4.5%. في المقابل توقعت فيتش أن تتراجع نسبة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022 من 3.5% إلى 2.9%.
"نمو فاق التوقعات".. فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2022
حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2021 نمواً بلغت نسبته 11% مقارنة بالعام السابق له 2020 / AA
14 يونيو 2022

رفعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2022 من 2.4% إلى 4.5%.

وأوضحت فيتش في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان “عودة السياسة النقدية المتشددة“ أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً فاق المتوقع.

وأوضح التقرير أن فيتش توقعت تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 4.5%، و3% خلال العام المقبل، و2.9% خلال 2024.

وأشار إلى أن واردات تركيا انخفضت بسرعة مقارنة بصادراتها، وأن الاستثمارات والزيادة من صافي التجارة ساهمت في النمو.

وكانت فيتش توقعت في تقرير سابق لها، تحقيق الاقتصاد التركي خلال عام 2022، نمواً بمقدار 2.4% و3.2% خلال العام القادم.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي توقعت فيتش أن تتراجع نسبة النمو خلال 2022 من 3.5% إلى 2.9%.

وذكر التقرير أن التضخم والسياسة النقدية التقييدية سيقللان من معدل نمو الاقتصاد العالمي

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us