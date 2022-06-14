يعتزم إيلون ماسك الاجتماع بموظفي شركة تويتر الخميس ليتحدث مباشرة مع الموظفين للمرة الأولى منذ بدء محاولات شرائها في أبريل/نيسان الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال عن الاجتماع في رسالة لجميع الموظفين، وأخبرهم أن بإمكانهم طرح أي أسئلة على ماسك، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وستدير الاجتماع رئيسة التسويق بالشركة ليزلي بيرلاند.

وشاب الاتفاق بين ماسك وإدارة تويتر بعض الخلافات خلال الفترة الماضية، وليس واضحاً إن كان الاجتماع المقبل يعني التوصل إلى اتفاق أخيراً أم لا.

وقد تباينت ردود فعل الموظفين بتويتر حول استحواذ ماسك على المنصة التي تضم نحو 229 مليون مستخدم، وذلك تعقيباً على إعلان ماسك أنه سيجري تغييرات كبيرة على تويتر.

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت تويتر على عرض ماسك بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على المنصة، لكن أعلن ماسك لاحقاً أن الصفقة معلقة بسبب بعض الخلافات المتعلقة بالحسابات الزائفة.

وهدد ماسك الشركة بالانسحاب من الصفقة بسبب ما وصفه بـ"عدم الاستجابة لطلبه في الحصول على بيانات الحسابات الزائفة".

لكن تويتر أعلنت أنها تواصل مشاركة البيانات معه وأنها حريصة على الاندماج في الصفقة.