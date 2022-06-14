سياسة
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للمرة الأول منذ محاولة شرائها.. إيلون ماسك يعتزم لقاء موظفي تويتر الخميس
يعتزم إيلون ماسك الاجتماع بموظفي شركة تويتر ليتحدث مباشرة مع الموظفين للمرة الأولى منذ بدء محاولات شرائها في أبريل/نيسان الماضي.
للمرة الأول منذ محاولة شرائها.. إيلون ماسك يعتزم لقاء موظفي تويتر الخميس
 شاب الاتفاق بين ماسك وإدارة تويتر بعض الخلافات خلال الفترة الماضية / Others
14 يونيو 2022

يعتزم إيلون ماسك الاجتماع بموظفي شركة تويتر الخميس ليتحدث مباشرة مع الموظفين للمرة الأولى منذ بدء محاولات شرائها في أبريل/نيسان الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال عن الاجتماع في رسالة لجميع الموظفين، وأخبرهم أن بإمكانهم طرح أي أسئلة على ماسك، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وستدير الاجتماع رئيسة التسويق بالشركة ليزلي بيرلاند.

وشاب الاتفاق بين ماسك وإدارة تويتر بعض الخلافات خلال الفترة الماضية، وليس واضحاً إن كان الاجتماع المقبل يعني التوصل إلى اتفاق أخيراً أم لا.

وقد تباينت ردود فعل الموظفين بتويتر حول استحواذ ماسك على المنصة التي تضم نحو 229 مليون مستخدم، وذلك تعقيباً على إعلان ماسك أنه سيجري تغييرات كبيرة على تويتر.

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت تويتر على عرض ماسك بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على المنصة، لكن أعلن ماسك لاحقاً أن الصفقة معلقة بسبب بعض الخلافات المتعلقة بالحسابات الزائفة.

وهدد ماسك الشركة بالانسحاب من الصفقة بسبب ما وصفه بـ"عدم الاستجابة لطلبه في الحصول على بيانات الحسابات الزائفة".

لكن تويتر أعلنت أنها تواصل مشاركة البيانات معه وأنها حريصة على الاندماج في الصفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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