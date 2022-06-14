قال المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إن من الصواب التأكد من أن الجيش الأوكراني تلقى تدريباً كاملاً على استخدام الأسلحة المتطورة مثل المدفعية المتنقلة بانزرهابيتز 2000 قبل تسليمه ذلك العتاد.

وتتعرض ألمانيا لانتقادات شديدة على نحو متزايد بسبب تأخرها المزعوم في إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي تقول كييف إنها بحاجة إليها من أجل إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية الغازية في شرقها.

لكن شولتس قال إن الأطقم تتلقى تدريباً حالياً على استخدام "أحد أكثر المنظومات العسكرية تقدماً في العالم" وإنه لم يكن من المنطقي تسليمها قبل أن تكون أطقم أوكرانيا في وضع يمكِّنها من الاستفادة منها.

وأعلن شولتس في بداية يونيو/حزيران الجاري أنه توصل إلى اتفاق مع اليونان يقضي بإرسال أثينا آليات عسكرية من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل عتاد أكثر حداثة من برلين.

وأبرمت ألمانيا اتفاقات مماثلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا مع تشيكيا وتتفاوض بشأن اتفاق آخر مع بولندا.

والهدف تزويد أوكرانيا بأسلحة هي بأمس الحاجة إليها من مخزونات قديمة تعود للحقبة السوفيتية، كي تتمكن من نشرها فوراً في ميدان المعارك سعياً لوقف الغزو الروسي.

ولم ينفذ بعد اتفاق تبادل أسلحة مقرر مع بولندا تتلقى بموجبه وارسو معدات حديثة بدلاً من عتاد ترسله إلى أوكرانيا، فيما اتهم الرئيس البولندي أندريه دودا برلين بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعتاد العسكري.