سياسة
3 دقيقة قراءة
موجة غضب بسبب مسؤول إسرائيلي تمنى رحيل العرب بـ"قطار إلى سويسرا"
قال ماتان كاهانا عضو الكنيست الإسرائيلي ونائب وزير الشؤون الدينية إنه يأمل لو كان بإمكانه طرد الفلسطينيين في "قطار" إلى سويسرا، ما أثار ردود فعل غاضبة.
موجة غضب بسبب مسؤول إسرائيلي تمنى رحيل العرب بـ"قطار إلى سويسرا"
تصريحات نائب الوزير الإسرائيلي أثارت ردود فعل غاضبة / Getty Images
14 يونيو 2022

أعرب مسؤول إسرائيلي كبير عن أمله لو كان بإمكانه طرد الفلسطينيين في "قطار" إلى سويسرا، ليثير ردود فعل غاضبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الثلاثاء عن نائب وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا قوله: "لو كان يوجد زر يمكن الضغط عليه وإخفاء كل العرب من هنا وإرسالهم في قطار سريع إلى سويسرا ليعيشوا حياة رائعة فسأضغط على هذا الزر".

واستدرك كاهانا في حديثه إلى طلاب في مدرسة ثانوية بمستوطنة "إفرات" بالضفة الغربية: "لا يوجد مثل هذا الزر، من الواضح أنه كان من المفترض أن نعيش على هذه الأرض بطريقة ما".

وأضاف نائب الوزير الإسرائيلي: "يوجد من يعتقد أنه إذا عدنا إلى حدود 1967، ستكون دولتان هنا، ستعيشان في سلام بعضهما مع بعض، أعتقد أنه هراء".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وترفض الانسحاب من أراضي الضفة.

وأضاف كاهانا: "لن يتخلوا (العرب) عن بيت جملئيل والشيخ مؤنس (..)؛ العرب يروُون لأنفسهم قصة مختلفة، نعلم أنها غير صحيحة وهراء؛ يقولون لأنفسهم إنهم من عاشوا هنا دائماً، وقد أتينا ورحلناهم".

لكنه استدرك في تغريدة على تويتر الثلاثاء قائلاً: "في محادثة أجريتها الليلة الماضية مع الطلاب كررت الفهم الواضح بأنه لا نحن ولا العرب ذاهبون إلى أي مكان، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للعيش هنا معاً".

وأضاف القيادي في حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "الحكومة الحالية هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

وتابع: "في كلامي كان أيضاً اختيار غير ناجح للكلمات".

وكانت تصريحات نائب الوزير الإسرائيلي أثارت ردود فعل غاضبة.

وكتب النائب العربي أحمد الطيبي في تغريدة على تويتر رداً على تصريحات كاهانا: "يوجد زر يطردك من الحكومة والكنيست؛ سأضغط عليه قريباً".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن كاهانا اتصل هاتفياً لاحقاً مع النائب الطيبي واعتذر له عن تصريحاته.

وأشارت إلى أن الطيبي أبلغه بأنه "يجب الاعتذار إلى الجمهور وليس في اتصال معه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us