بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، عُقدت الجمعية العامة التاسعة والعشرون لجمعية المصدرين الأتراك (TIM) وحفل توزيع جوائز أبطال التصدير، الاثنين في مركز مؤتمرات "خليج" بمدينة إسطنبول. وخلال الحفل أُعلنَ عن "أفضل 1000 مصدّر في تركيا لعام 2021".

وفقاً للبيانات التي أفصح عنها المجلس، في حين أن الشركات المحلية شكّلَت 80% من أول 1000 شركة، فقد حققت هذه الشركات 63% من إجمالي الصادرات في الألف الأولى.

فيما أشار الرئيس أردوغان إلى أنه خلال حكم حزب العدالة والتنمية للبلاد طوال الـ20 عاماً الماضية زادت صادرات تركيا 6 أضعاف وزاد عدد المصدرين 4 مرات. وقال إنهم زادوا الصادرات، التي لم تصل حتى 3 مليارات دولار شهرياً (قبل تولّي حزبه السلطة)، إلى 20 مليار دولار شهرياً في المتوسط.

فيما تمنح الإحصائيات التي يوفّرها مجلس المصدرين الأتراك الفرصة لمراقبة الأداء السنوي لأكبر منظمات التصدير في البلاد، فضلاً عن إتاحة الإمكانية لإجراء عديد من التحليلات التفصيلية، بما ينعكس إيجابياً على الصادرات من خلال توجيه الشركات المصدرة عبر نتائج الدراسات التي تُجرَى لتنمية الصادرات.

أرقام قياسية

في خطابه خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير لعام 2021، أشار الرئيس أردوغان إلى أن المصدرين زادوا صادراتهم إلى أكثر من 225 مليار دولار العام الماضي، وأنهم تمكّنوا من زيادة الصادرات إلى 243 مليار دولار على أساس 12 شهراً اعتباراً من مايو/أيار 2022. ولفت إلى إنهم رفعوا حصة تركيا من الصادرات العالمية إلى مستوى 1.05%، مؤكداً أنهم سيرفعون المعدل إلى أعلى.

وأوضح أردوغان أن تركيا أصبحت اليوم دولة يرفرف علمها في جميع أنحاء العالم بصادراتها إلى 217 دولة ومنطقة مختلفة. فيما قال وزير التجارة محمد موش: "نحن واثقون أننا سنصل إلى هدفنا التصديري البالغ 250 مليار دولار لعام 2022".

وحسب البيانات الأخيرة التي أفصح عنها المجلس، ارتفع إجمالي الصادرات في عام 2021 بنسبة 32.8% مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليار و220 مليون دولار. فيما ارتفع إجمالي صادرات الشركات ضمن نادي أكبر 1000 شركة في عام 2021 بنسبة 33.2% مقارنة بالعام السابق بواقع 123.3 مليار دولار.

ومن من إجمالي الصادرات، بلغت حصة الشركات في "نادي الألف" 54.7%. كما بلغ عدد الشركات التي تجاوزت صادراتها حاجز مليار دولار 15 شركة.

الشركات المحلية تشارك بنسبة 80%

قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل جوللي: "تجاوزت صادرات أول 1000 شركة لدينا 123 مليار دولار بزيادة قدرها 33 في المئة". وأشار إلى أن 827 شركة حافظت على مكانها في قائمة أفضل 1000 شركة في عام 2021، فيما تمكنت 173 شركة من دخول القائمة لأول مرة هذا العام.

فيما شكّلَت الشركات المحلية نحو 80% من الألف شركة الأولى، محقّقة 63% من إجمالي صادرات أول 1000 شركة. و66.5% من أول 1000 تتألف من الشركات المنتجة والمصدرة. وفي حين أن 57.7% من أول 1000 شركة تقع مصانعها ومقراتها في منطقة مرمرة، أُدرجَت في قائمة 2021 شركات من 52 محافظة مختلفة.

وفي إشارة إلى أن نمو تركيا تقوده الصادرات الآن، ذكّر رئيس مجلس المصدّرين الأتراك أن نصف النموّ جاء من الصادرات في عام 2021، وفي الربع الأول من هذا العام أيضاً.

أبطال التصدير العشرة

أُدرجَت أكبر 10 شركات بأعلى صادرات لعام 2021 على النحو التالي:

1- شركة فورد لصناعة السيارات (Ford Otomotiv San. AŞ)

2- شركة تويوتا لصناعة السيارات (Toyota Otomotiv San. AŞ)

3- شركة مصافي بنزين تركيا (Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ)

4- شركة كيبار للتجارة الخارجية (Kibar Dış Ticaret AŞ)

5- شركة فيستل التجارية (Vestel Ticaret AŞ)

6- شركة أرتشليك (Arçelik AŞ)

7- شركة مصانع أوياك-رينولت للسيارات (Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ)

8- شركة سوكار تركيا لتجارة البترول (Socar Türkiye Petrol Tic. AŞ)

9- شركة هاباش الصناعية (HABAŞ Sınai AŞ)

10- شركة تي جي إس التجارية (TGS Dış Tic. AŞ)