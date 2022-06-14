تصدرت شركة "بايكار" بفضل النجاحات التي حققتها قائمة الشركات التركية المختصة بصناعات الدفاع والطيران الأكثر تصديراً لمنتجاتها.

وحسب القائمة التي نشرها مجلس المصدرين الأتراك الثلاثاء تقدمت "بايكار" على شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" في حجم الصادرات.

وتواصل بايكار رفع دخلها عبر العقود التي توقعها بعد أن جذبت أنظار المهتمين في العالم خلال السنوات الأخيرة بمُسيرتيها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقينجي".

وأوضحت أن بايكار الشركة التركية الأولى في صناعات الدفاع والطيران من حيث التصدير، وبلغت صادراتها من الطائرات المُسيرة المسلحة العام المنصرم 664 مليون دولار.

ووقعت الشركة التي بدأت تصدير أول مُسيرة محلية عام 2012 عقوداً مع 21 دولة لبيع طائرات "بيرقدار تي بي 2".

ويتواصل إنتاج "بيرقدار تي بي 2" بشكل مكثف، إذ تعد المسيرة التي جرى تصديرها إلى أكبر عدد من الدول.

كما وقعت "بايكار" مؤخراً عقوداً لتصدير "بيرقدار أقينجي" إلى 3 دول وتتواصل المحادثات مع دول أخرى بهدف توسيع نطاق التصدير.​​​​​​​