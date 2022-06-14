سياسة
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الرئيس أردوغان يكشف عن موعد إرسال القمر المحلي İMECE إلى الفضاء
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن موعد إطلاق القمر الصناعي "İMECE" إلى الفضاء. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل دخول القمر الصناعي "توركسات 5B" الخدمة، بمقر شركة توركسات في العاصمة التركية أنقرة.
الرئيس أردوغان يكشف عن موعد إرسال القمر المحلي İMECE إلى الفضاء
الرئيس أردوغان يكشف عن موعد إرسال القمر المحلي İMECE إلى الفضاء / AA
14 يونيو 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يناير/كانون الثاني المقبل موعداً لإطلاق القمر الصناعي "İMECE" إلى الفضاء.

جاء ذلك الثلاثاء، في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل دخول القمر الصناعي "توركسات 5B" الخدمة، بمقر شركة توركسات في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار الرئيس إلى أنّ القمر الصناعي "İMECE" طوّره مهندسون أتراك لأغراض الرصد.

كما لفت إلى أنّ موعد إطلاق القمر الصناعي "توركسات 6A" سيكون في منتصف 2023.

وشدّد الرئيس على أنّ الدفاع عن حقوق تركيا في الفضاء لا يمكن التهاون فيه، وأن تلك الحقوق لا تختلف عن مصالح تركيا في البرّ والبحر والجوّ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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