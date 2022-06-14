سياسة
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شاهد | استمرار تجهيز سفينة التنقيب التركية الرابعة "عبد الحميد خان"
في ميناء طاش أوجو بولاية مرسين التركية، تتواصل أعمال تجهيز سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان"، المزودة بنظام أمان مزدوج، والتي ستعزز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات. تعرّف التفاصيل.
شاهد | استمرار تجهيز سفينة التنقيب التركية الرابعة "عبد الحميد خان"
رسم العلم التركي على أحد طرفي السفينة / AA
14 يونيو 2022

تتواصل في ميناء طاش أوجو بولاية مرسين جنوبي تركيا، أعمال تجهيز سفينة التنقيب الرابعة التي أطلق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان اسم "عبد الحميد خان".

أعمال تجهيز سفينة التنقيب الرابعة التي وصلت إلى تركيا يوم 19 مايو/أيار الفائت قادمة من كوريا الجنوبية، تأتي قبيل بدء مهام التنقيب في المياه الإقليمية لتركيا.

ورُسم العلم التركي على أحد طرفي السفينة، فيمل طُلي الطرف الآخر باللونين الأبيض والأحمر.

يذكر أن سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان" التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

وبالإضافة إلى كونها من الجيل السابع، فإن السفينة التي يبلغ طولها 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزودة بنظام أمان مزدوج، ستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ستلعب السفينة التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، دوراً مهماً في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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