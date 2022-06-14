سياسة
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وزير الدفاع التركي ينتقد تصريحات يونانية استهدفت بلاده
انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال اجتماع مشترك للمجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط واللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للناتو، تصريحات أدلى بها برلمانيون يونانيون استهدفوا بها بلاده بشأن قبرص التركية.
وزير الدفاع التركي ينتقد تصريحات يونانية استهدفت بلاده
وزير الدفاع التركي انتقد تصريحات برلمانيين يونانيين / AA
14 يونيو 2022

انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء تصريحات أدلى بها برلمانيون يونانيون استهدفوا فيها بلاده أثناء مشاركتهم في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

واليوم استضافت إسطنبول اجتماعاً مشتركاً للمجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط واللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للناتو.

وألقى أقار كلمة خلال الجلسة الافتتاحية التي أعقبت مناقشة تقرير المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط، بيّن خلالها مقاربات تركيا بقضايا الأمن والدفاع.

وأجاب وزير الدفاع التركي على أسئلة البرلمانيين، ومنها سؤال وجهه برلماني يوناني تضمن عبارة: "احتلالكم ما زال مستمراً في شمال قبرص" ما أثار ردة فعل قوية من أقار.

ورد الوزير قائلاً: "إذا قلت إن شمال قبرص محتلة، فهذا يعني أنكم تريدون إثارة المشاكل من البداية، تركيا لا تحتل شمال قبرص، وقعت هناك مجازر وانقلابات حتى عام 1974، كانت حياة الجميع بمن فيهم القبارصة الجنوبيون في خطر".

وأوضح أن تركيا نفذت "عملية السلام" عام 1974، مشيراً إلى أن شطري الجزيرة يعيشان في أجواء من السلام والاستقرار منذ ذلك الحين.

ولفت أقار إلى أن الأتراك وافقوا على "خطة كوفي عنان" التي طرحتها الأمم المتحدة عام 2014 سعياً منهم لحل القضية.

وذكر أن اليونان وضعت عناصر من تنظيمي "YPG/PKK" و"كولن" الإرهابييْن في مخيمات داخل أراضيها، مشدداً على أن ذلك ينتهك ويضر بروح التحالف.

وعندها اعترض الحديث البرلماني اليوناني قائلًا: "لا يوجد شيء من هذا القبيل"، ليرد عليه أقار بالقول: "لا تقولوا لا يوجد، فلا أحد لا يعرف مخيم لافريون".

ورداً على برلماني آخر ذكر أن "القوات الجوية التركية تحلق فوق الجزر اليونانية"، قال أقار إن الطائرات اليونانية انتهكت في 27 أبريل/نيسان الماضي الأجواء التركية في مناطق داتشا وديديم ودالامان.

وتابع: "تأتون من البر الرئيسي لليونان إلى البر الرئيسي لتركيا وتنتهكون مجالنا الجوي فماذا تنتظرون؟ لدينا صور الرادارات، شاركناها مع الدول الحليفة ورددنا في 28 أبريل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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