خرجت مجموعة داعمة لتنظيم "PKK" الإرهابي في اليونان في مظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة أثينا.

وحسب وكالة الأناضول، وصل نحو 20 عضواً من مجموعة "روفيكوناس" الفوضوية مساء الاثنين إلى السفارة التركية في أثينا ورموا منشورات كانت معهم في الشارع وحديقة القنصلية.

وأشارت إلى عدم تدخل الشرطة ضد المتظاهرين الداعمين لـ"PKK" الإرهابي، لافتة إلى تفرقهم لاحقًا.

وطالبت السفارة التركية في أثينا السلطات اليونانية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم تكرار أعمال مماثلة.

وتقع السفارة في أثينا، وتقدم خدماتها للرعايا الأتراك في العاصمة اليونانية ومقاطعة بيرايوس (جنوب).

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة احتجاجاً على السماح لتنظيم "PKK" الإرهابي بالتظاهر قرب سفارة أنقرة في أثينا والتسهيلات التي توفرها بلاده للتنظيمات الإرهابية.

وأبلغت الخارجية التركية السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس، احتجاج أنقرة على التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات الإرهابية التي تكافحها تركيا، مثل "PKK"، و"كولن-FETÖ" والتنظيمات المتطرفة.