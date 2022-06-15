أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة الثلاثاء خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأكثر من 40% يومياً، لعدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة "سيمنز" الألمانية.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته على "تلغرام" "لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعّب من الغاز يومياً بدلا من 167 مليون متر مكعّب يومياً كما كان مخططاً".

ومن بين الأسباب، عدم توافر ضواغط من شركة سيمنز إذ "لا يمكن في الوقت الحالي استخدام سوى ثلاث وحدات لضغط الغاز" في محطة الضغط "بورتوفايا" بالقرب من فيبورغ (شمال غرب روسيا)، حيث يجري تزويد خط "نورد ستريم".

في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم تشأ سيمنز "الإدلاء بتعليق في الوقت الراهن" حول هذه المسألة لكنها أوضحت أنها "تتبيّن الوضع، وما إذا كان هذا يعني شركتنا وبأي طريقة".

رغم تراجع هذا التسليم، أكدت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن "أمن الإمدادات لا يزال مضموناً" للبلاد بحسب ناطق باسم وزارة الاقتصاد.

رغم التدخل العسكري في أوكرانيا، لا تزال البلاد تستورد حوالى 35% من الغاز من روسيا رغم أن هذه النسبة كانت 55% قبل فبراير/شباط.

وتتراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مستمر منذ بدء العقوبات ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز للعديد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

طالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة"، وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل تحت طائلة حرمانهم من الإمدادات، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، وذلك رغم العقود المبرمة والتي تنص على السداد باليورو أو بالدولار.

ورفض عدد من العملاء الأوروبيين السداد بالعملة الروسية.

يزود خط الأنابيب ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق، من خلال قسمين يبلغ طول كل منهما 1224 كيلومتراً، وهو قيد الخدمة منذ عام 2012 بعدما كلف حوالى 7,4 مليار يورو من الاستثمارات.

ويعد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر أحد عرّابي هذا المشروع، خط الأنابيب الوحيد الذي يربط مباشرة ألمانيا بروسيا دون المرور عبر دولة أخرى.

حسب معطيات شركة استغلال الأنبوب، جرى تصدير 59,2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا عبر نوردستريم في 2021.

ويثير خط أنابيب الغاز الثاني لهذا النظام "نورد ستريم 2" الذي ولد ميتاً، الجدل في أوروبا. إذ انتُهي من بنائه ولكنه كان ينتظر موافقة الهيئة الناظمة الألمانية للبدء في تشغيله، قبل أن يؤدي الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى وقفه.