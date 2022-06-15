أعلنت السعودية الثلاثاء انطلاق مناورات بين قواتها البرية ونظيرتها العراقية، في المنطقة الشمالية للمملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "مناورات التمرين السعودي العراقي المشترك، انطلقت أمس الاثنين، تحت عنوان (الأشقاء العرب)، بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية العراقية".

وذكرت أن المناورات تجري في مركز "الأمير خالد بن سلطان" لتمارين مراكز القيادة في شمالي المملكة، وتستمر 9 أيام.

وأشارت الوكالة، إلى أن التمرين يأتي لتمكين المشاركين فيه من التعامل مع منظومات القيادة والسيطرة بمختلف أنواعها، وتطبيق إجراءات التدخل السريع للتعامل مع الأحداث.

ونقلت عن قائد المنطقة الشمالية بالجيش السعودي، اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، قوله إن "التمرين يهدف لتعزيز التعاون وتبادل التجارب العسكرية بين البلدين".

وأضاف الزهراني، أن "المناورات تأتي ضمن الخطة التدريبية المجدولة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية مع قوات الدول الصديقة والشقيقة، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية الناجحة".

وشهدت العلاقات العسكرية بين السعودية والعراق تطوراً ملحوظاً، خلال الفترة الأخيرة، وتنوعت بين الزيارات المتبادلة للوفود العسكرية على مستوى قيادات رفيعة، وإبرام اتفاقيات أمنية، وإقامة تدريبات مشتركة، وتعزيز التعاون الأمني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرى قائد القوات الجوية العراقية معن بن زيد السعدي زيارة إلى الرياض، وعقد مباحثات مع نظيره السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، حول التعاون العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزه.