سياسة
3 دقيقة قراءة
حالة طوارئ صحية عالمية؟.. منظمة الصحة تعلن عقد اجتماع طارئ بشأن جدري القرود
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء عزم المنظمة عقد اجتماع للجنة الطوارئ في 23 يونيو/حزيران الجاري، لبحث التفشي المتزايد لفيروس جدري القرود، بعد أن أظهر الفيروس سلوكاً "غير عادي" مؤخراً.
حالة طوارئ صحية عالمية؟.. منظمة الصحة تعلن عقد اجتماع طارئ بشأن جدري القرود
الاجتماع يهدف إلى تحديد ما إذا كان تفشي الجدري يدفع نحو اعتباره حالة طوارئ صحية عالمية / Reuters
14 يونيو 2022

تنوي منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع لخبراء لجنة الطوارئ من أجل تحديد ما إذا كان تفشي جدري القردة المتزايد الذي انتشر بشكل غامض خارج إفريقيا، يجب اعتباره حالة طوارئ صحية عالمية.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء إنه قرر عقد اجتماع للجنة الطوارئ في 23 يونيو/حزيران الجاري، لأن الفيروس أظهر سلوكاً "غير عادي" مؤخراً من خلال تفشيه في بلدان خارج مناطق من إفريقيا يستوطنها الفيروس.

وأبلغ الصحفيين قائلاً: "نعتقد أن الأمر يحتاج أيضاً إلى بعض الاستجابة المنسقة بسبب الانتشار الجغرافي".

من شأن إعلان جدري القرود حالة طوارئ صحية دولية أن يمنحه نفس التصنيف مثل جائحة كوفيد-19، ويعني أن منظمة الصحة العالمية ستعتبر المرض النادر عادة يمثل تهديداً مستمراً للبلدان على مستوى العالم.

كانت المملكة المتحدة قالت يوم الاثنين، إن لديها 470 حالة إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء البلاد، والغالبية العظمى منها لرجال مثليّي الجنس.

وقال علماء بريطانيون الأسبوع الماضي إنهم لا يستطيعون معرفة ما إذا كان تفشي المرض في المملكة المتحدة قد بلغ ذروته.

وقال تيدروس إن اجتماع الخبراء الخارجيين يمكن أن يساعد أيضاً في تحسين الفهم والمعرفة بشأن الفيروس، في حين أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة حول التطعيم الواقي من جدري القرود.

وصرح الدكتور إبراهيما سوسي فال، مدير الطوارئ في إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية، إن أعداد الحالات تتزايد كل يوم، ويواجه مسؤولو الصحة "فجوات عديدة من حيث المعرفة بديناميات انتقال العدوى" في كل من إفريقيا وخارجها.

لا توصي منظمة الصحة العالمية بالتلقيح الشامل ضد المرض، لكنها تنصح بالاستخدام “الحكيم” للقاحات.

وقالت إن السيطرة على المرض تعتمد في المقام الأول على إجراءات مثل المراقبة وتتبع الحالات وعزل المرضى.

وقال تيدروس إن أكثر من 1600 حالة وما يقرب من 1500 حالة مشتبهة بجدري القرود سُجلت هذا العام في 39 دولة، بما فيها 7 حالات لم تسجل في بلاد منذ سنوات. وأُبلغ عن إجمالي 72 حالة وفاة، لكن لم يُبلغ عن أي حالة في البلدان المتأثرة حديثاً، والتي تشمل بريطانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

يمثل التفشي المستمر لجدري القرود في أوروبا وأماكن أخرى المرة الأولى التي يعرف فيها انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لديهم روابط سفر إلى إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us