سياسة
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منظمات تتهم الاتحاد الأوروبي بالتقصير في مكافحة الإسلاموفوبيا
وقعت 41 منظمة أوروبية رسالة أعربت فيها عن قلقها جراء عدم اتخاذ المؤسسات التابعة للاتحاد أي إجراء من شأنه مكافحة معاداة الإسلام.
منظمات تتهم الاتحاد الأوروبي بالتقصير في مكافحة الإسلاموفوبيا
ظاهرة الإسلاموفوبيا تفاقمت في أوروبا في السنوات الأخيرة / AA
14 يونيو 2022

اتهمت عشرات من منظمات المجتمع المدني الناشطة في أوروبا الثلاثاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتقصير في مكافحة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك في رسالة وقعتها 41 منظمة أوروبية، أعربت فيها عن قلقها جراء عدم اتخاذ المؤسسات التابعة للاتحاد أي إجراء من شأنه مكافحة معاداة الإسلام.

ولفتت المنظمات إلى أن "قرارات المجلس الأوروبي بشأن العنصرية ومكافحة معاداة السامية لم تسهم في ضمان الحل للتمييز الهيكلي والمؤسساتي في أوروبا ضد الغجر والأفارقة والآسيويين، وليس المسلمين فقط".

وأضافت أن قرارات المجلس أدت إلى "تسلسل هرمي" بين أشكال العنصرية.

كما أشارت إلى أن المجلس رفض طلباً تقدمت به المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية من أجل إعطاء الأولوية القصوى لمكافحة العنصرية المعادية للمسلمين.

وأعربت عن قلقها جرّاء رفض الاتحاد الأوروبي لإعلان ذكرى وقوع مجزرة "كرايستشيرش" في نيوزيلندا، يوماً عالمياً لمكافحة كراهية الإسلام.

وطالبت المنظمات بتعيين منسق لمكافحة معاداة الإسلام، داعية إلى محاربة جميع أشكال العنصرية بشكل فعال بما يتفق مع القيم الأوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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