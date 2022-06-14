سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا تبيع نحو 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي
طرحت وزارة الطاقة الأمريكية عقوداً لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو/ أيار.
أمريكا تبيع نحو 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي
أمريكا طرحت عقوداً لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي / AA
14 يونيو 2022

قالت وزارة الطاقة الأمريكية الثلاثاء إنها طرحت عقوداً لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو.

وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس/آب إلى 30 سبتمبر/أيلول.

وقالت إنها منحت عقودَ النفط إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم.

وتكافح إدارة بايدن لمحاربة التضخم المتزايد، بما في ذلك أسعار الوقود القياسية، مدفوعة بارتفاع الطلب وتعطل الإمدادات منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ورغم كون الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بقرابة 12 مليون برميل يومياً، ومستورداً رئيسياً بمقدار 6 ملايين برميل يومياً، فإنها تصدر كميات يومية تتجاوز 4 ملايين برميل.

وتشهد أسعار الوقود في الولايات المتحدة زيادات متتالية، ووصلت إلى ذروة قياسية عند 4 دولارات للغالون الواحد (3.72 لترات)، وهو مستوى غير مسبوق.

ويأتي بيع احتياطي البترول الاستراتيجي، جزءاً من إعلان إدارة بايدن في مارس/آذار الماضي، إطلاق مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us