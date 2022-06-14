قالت وزارة الطاقة الأمريكية الثلاثاء إنها طرحت عقوداً لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في مايو.

وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس/آب إلى 30 سبتمبر/أيلول.

وقالت إنها منحت عقودَ النفط إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم.

وتكافح إدارة بايدن لمحاربة التضخم المتزايد، بما في ذلك أسعار الوقود القياسية، مدفوعة بارتفاع الطلب وتعطل الإمدادات منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ورغم كون الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بقرابة 12 مليون برميل يومياً، ومستورداً رئيسياً بمقدار 6 ملايين برميل يومياً، فإنها تصدر كميات يومية تتجاوز 4 ملايين برميل.

وتشهد أسعار الوقود في الولايات المتحدة زيادات متتالية، ووصلت إلى ذروة قياسية عند 4 دولارات للغالون الواحد (3.72 لترات)، وهو مستوى غير مسبوق.

ويأتي بيع احتياطي البترول الاستراتيجي، جزءاً من إعلان إدارة بايدن في مارس/آذار الماضي، إطلاق مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر.