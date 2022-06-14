انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، رفض بعض الدول الحليفة عمليات تركيا ضد الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب اجتماع لجنة الإدارة والقرار المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال جليك: "كلما قطعت تركيا شوطاً جديداً في مكافحة الإرهاب أو خططت لعملية جديدة، تشعر بعض الدول الحليفة، الديمقراطية على وجه الخصوص، بالقلق".

وأضاف: "لم نفهم مصدر قلقهم حتى اليوم، على العكس تماماً عليهم دعم عملياتنا ضد الإرهاب لأنها تسهم في ضمان مستقبل الديمقراطية والعالم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، أن بلادها بذلت ما بوسعها لإثناء أنقرة عن العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن تركيا لن تتراجع عن موقفها.

وأعربت نائبة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، باربارا ليف، عن قلقها من العملية التركية المحتملة في سوريا، مشيرة إلى أنهم يجرون محادثات مع أنقرة لمنع العملية المحتملة.

بدورها، أعربت دانا سترول، نائبة مستشار سياسات الشرق الأوسط بوزارة الدفاع الأمريكية، عن قلقها بشأن العملية التركية المحتملة، مضيفة أن الولايات المتحدة تقر بمخاوف أنقرة الأمنية المشروعة وتبلغ جميع الأطراف بضرورة وقف التصعيد.

وكان الرئيس أردوغان قال في اجتماع حزبي مؤخراً، إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.