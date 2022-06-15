سياسة
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للأسبوع الثالث.. انخفاض معدل التأييد لبايدن واقترابه من أدنى مستوياته
سجلت نسبة التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي جو بايدن انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي، لتقترب من أدنى مستوياتها خلال رئاسته، وفق استطلاع للرأي أجرته رويتر. ويتزامن ذلك مع عدة أزمات يواجهها الأمريكيون مؤخراً، لاسيما زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
للأسبوع الثالث.. انخفاض معدل التأييد لبايدن واقترابه من أدنى مستوياته
للأسبوع الثالث.. انخفاض معدل التأييد لبايدن واقترابه من أدنى مستوياته / AFP
15 يونيو 2022

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" واكتمل يوم الثلاثاء، أن معدل التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض إلى 39%، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى له خلال رئاسته.

ووجد الاستطلاع الذي أجري على مدار يومين أن 56% من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن.

ومعدل التأييد لبايدن أقل من 50% منذ أغسطس/آب، وهي علامة على أن حزبه الديمقراطي قد يكون في طريقه نحو فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل في انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويواجه بايدن هذا العام زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة، حيث يدفع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا أسعار الوقود للارتفاع، بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تعرقل سلاسل التوريد العالمية.

وكان عدم الرضا داخل الحزب الديمقراطي هو الدافع إلى حد كبير وراء انخفاض شعبية بايدن، حيث كان 74% من الديمقراطيين هذا الأسبوع راضين عن أدائه، انخفاضاً من نحو 85% في أغسطس/آب. في حين كان 11% من الجمهوريين راضين عن أداء الرئيس، وهي نسبة لم تتغير إلى حد بعيد عنها في أغسطس/آب.

لكن معدل التأييد العام لبايدن لم يبلغ بعد أدنى المستويات التي شهدها سلفه دونالد ترمب، الذي وصلت شعبيته إلى 33% في ديسمبر/كانون الأول عام 2017. وكان أدنى معدل للتأييد لبايدن حتى الآن 36% في أواخر مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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