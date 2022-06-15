أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" على موقعها على تويتر "صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم".

وأوضحت أنّ قائمة المدانين تتضمن "حكماً ابتدائياً بإدانة قاضٍ عضو مجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر".

وكذلك ورد "حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".

كذلك، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين أدينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.

وأعلنت الهيئة أيضاً صدور حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشى".

ولم تقدم السلطات السعودية أسماء أو تفاصيل عن القضاة المدانين.

وأكّدت الهيئة الرقابية أنها "ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".