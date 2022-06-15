سياسة
3 دقيقة قراءة
خطة غربية لبناء "صوامع مؤقتة" على حدود أوكرانيا.. ما القصة؟
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الغربيين، بناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا، لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في مواني البحر الأسود. وتحمل واشنطن في الأثناء، موسكو مسؤولية التسبب بأزمة غذاء عالمية، بإعاقتها واردات الحبوب الأوكرانية.
خطة غربية لبناء "صوامع مؤقتة" على حدود أوكرانيا.. ما القصة؟
خطة غربية لبناء "صوامع مؤقتة" على حدود أوكرانيا.. ما القصة؟ / AFP
15 يونيو 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرب يعتزم بناء صوامع على الحدود الأوكرانية لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في مواني البحر الأسود.

ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت 24 فبراير/شباط الماضي، وفرض حصار على موانئها على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب وعلق أكثر من 20 مليون طن في الصوامع، وحذرت أوكرانيا من أنها تواجه نقصاً في الصوامع لمحصول الحبوب الجديد. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

وإذ حمّل بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة، حذّر من أنّ الخطة الهادفة إلى بناء صوامع جديدة "ستستغرق وقتاً".

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب ألقاه في فيلادلفيا "أعمل من كثب مع شركائنا الأوروبيين لجلب عشرين مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا إلى السوق للمساهمة في خفض أسعار المواد الغذائية".

وأضاف أنّ "ما فعلته حرب بوتين ليس فقط محاولة تدمير ثقافة الأوكرانيين والقضاء على الناس وارتكاب جرائم حرب لا تعدّ ولا تحصى، بل أيضاً منع تصدير الحبوب، آلاف الأطنان من الحبوب العالقة".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن تصدير الحبوب الأوكرانية برّاً دونه تعقيدات بسبب اختلاف مقاييس السكك الحديدية الأوكرانية عن تلك في الدول المجاورة.

وتابع "سنبني صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا، بما في ذلك في بولندا، لكي يمكن نقل الحبوب من هذه العربات إلى تلك الصوامع ومنها إلى عربات في أوروبا، وإيصالها إلى المحيط وإلى العالم، ولكن الأمر يستغرق وقتاً".

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الثلاثاء، إن الدول الأوروبية تدرس توفير صوامع مؤقتة "للحفاظ على المحصول وتأمين إمدادات الحبوب في المستقبل للأسواق العالمية"، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

ويحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوسط فيما يسميه "صفقة شاملة" لاستئناف الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود، وصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية، والتي تقول موسكو إنها تأثرت بالعقوبات الغربية. ووصفت الأمم المتحدة حتى الآن المحادثات مع روسيا بأنها "بنّاءة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us