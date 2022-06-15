سياسة
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مسجلة 20716 دولار.. بتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً
شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضاً حاداً في عملة البتكوين لتصل إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً، صحبه تراجع بقية العملات المشفرة الأصغر التي تتأثر بحركتها.
مسجلة 20716 دولار.. بتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً
"بتكوين" تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً / Reuters
15 يونيو 2022

انخفضت عملة بتكوين، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً، مما أدى إلى تراجع العملات الرقمية الأصغر معها أيضاً، إذ لم يُظهر التراجع الأخير في أسواق العملات المشفرة أي مؤشر على التوقف.

ونزلت بتكوين 6.3% إلى 20715.69 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفقدت بتكوين حوالي 28% من قيمتها منذ يوم الجمعة وأكثر من نصف قيمتها هذا العام. ومنذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، انخفضت بنحو 70%.

وانخفضت بتكوين بعد أن جمد مقرض العملات المشفرة الأمريكي سيلسيوس هذا الأسبوع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات، مما أثار مخاوف من حدوث تداعيات أوسع في سوق الأصول الرقمية.

وأدت التوقعات إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف مكافحة التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى زيادة الضغط على الأصول الخطرة من العملات المشفرة إلى الأسهم.

كما انخفضت العملات الرقمية الأصغر، والتي تتأثر بتحركات بتكوين، فنزلت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة 9.4% إلى 1090 دولاراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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