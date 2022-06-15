سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
أكد الرئيس التركي أن بلاده لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حتى يتخذ البلدان خطوات "واضحة وملموسة وحاسمة" في مكافحة الإرهاب.
أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
الرئيس التركي خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة. / AA
15 يونيو 2022

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حتى يتخذ البلدان خطوات "واضحة وملموسة وحاسمة" في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وسبق أن أكد الرئيس أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

وفي سياق آخر، أفاد الرئيس التركي أن بلاده على دراية بالمؤامرة التي تحاك ضدها عبر اليونان.

وأوضح أن تركيا ستواصل تعزيز وجودها قوةً عسكريةً واقتصادية وسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقبل أيام حذر أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول بها إلى الندم"، داعياً إياها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us