شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حتى يتخذ البلدان خطوات "واضحة وملموسة وحاسمة" في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وسبق أن أكد الرئيس أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

وفي سياق آخر، أفاد الرئيس التركي أن بلاده على دراية بالمؤامرة التي تحاك ضدها عبر اليونان.

وأوضح أن تركيا ستواصل تعزيز وجودها قوةً عسكريةً واقتصادية وسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقبل أيام حذر أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول بها إلى الندم"، داعياً إياها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.