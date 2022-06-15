سياسة
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تركيا: خطوط بحرية ستُنشأ لنقل الحبوب الأوكرانية دون إزالة الألغام
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن خطوطاً آمنة لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية ستُنشأ دون حاجة إلى إزالة الألغام البحرية من البحر الأسود إذ إن إزالتها ستستغرق وقتاً، وفقاً للأمم المتحدة.
تركيا: خطوط بحرية ستُنشأ لنقل الحبوب الأوكرانية دون إزالة الألغام
جاوش أوغلو يقول إن خطوطاً آمنة لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية ستُنشأ دون حاجة إلى إزالة الألغام / AA
15 يونيو 2022

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن خطوطاً آمنة لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية ستُنشأ عبر البحر الأسود، دون حاجة إلى إزالة الألغام البحرية.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح صحفي الأربعاء أنه وفقاً لخطة الأمم المتحدة، فإن إزالة الألغام ستستغرق بعض الوقت، وبالتالي ستُنشأ 3 خطوط بحرية آمنة تمكِّن السفن من مغادرة المواني بشكل آمن.

وأضاف أن السفن ستتوجه إلى المواني بأمان دون حاجة إلى إزالة الألغام، بتوجيه من سفن البحث والإنقاذ الأوكرانية التي ستؤمّن الطريق لها.

وبخصوص انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، ذكر جاوش أوغلو أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أكد ضرورة أخذ مخاوف تركيا على محمل الجد، لأنها تواجه بالفعل تهديدات إرهابية خطيرة.

وأضاف: "ستولتنبرغ على اتصال دائم معنا ومع السويد وفنلندا، ونحن نثمّن جهوده في هذا الصدد".

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذبا بسبب الهجوم الروسي منذ 24 فبراير/شباط الماضي، الذي تسبب في أزمة بين بلدين من أكبر 6 مصدرين للحبوب عالمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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