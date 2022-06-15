سياسة
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الناتو: السويد وفنلندا مستعدتان للعمل على تبديد مخاوف تركيا بشأن تنظيم PKK
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي استعداد السويد وفنلندا للعمل مع تركيا وتبديد مخاوفها الأمنية "المشروعة" المتعلقة بتنظيم PKK الإرهابي.
الناتو: السويد وفنلندا مستعدتان للعمل على تبديد مخاوف تركيا بشأن تنظيم PKK
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ / AA
15 يونيو 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء إن السويد وفنلندا على استعداد للعمل مع تركيا بشأن مخاوفها الأمنية "المشروعة" بشأن الإرهاب.

وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الحلف يعمل حالياً "بنشاط" حول الخطوات التالية في عملية انضمام السويد وفنلندا إليه.

وشدد على أن تركيا "حليف مهم"، وأن لديها مخاوف بشأن بعض القضايا المحددة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأكد أن تركيا لديها مخاوف "مشروعة" تتعلق بمحاربة تنظيم PKK وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن PKK مصنف "منظمة إرهابية" في الناتو والاتحاد الأوروبي، وكذلك في فنلندا والسويد.

ورحب ستولتنبرغ أيضاً بالرسائل الواردة من فنلندا والسويد حول "الاستعداد لاتخاذ إجراءات فعلية والعمل أيضاً بشكل أوثق مع تركيا لمعالجة مخاوفها الأمنية المتعلقة بالإرهاب".

وقال: "أنا واثق أنه حتى لو استغرق الأمر وقتاً أطول مما كان مخططاً له، فإن الحلفاء سيجدون حلاً لعضوية السويد وفنلندا، خاصة وأن تركيا تؤيد أيضاً سياسة الباب المفتوح للناتو".

ورداً على سؤال عن جهود الناتو في مساعدة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية، قال ستولتنبرغ إنه يأمل أن تؤدي جهود تركيا إلى حل لتمكين شحن الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود.

وتأتي هذه التصريحات رداً على جهود أنقرة الدبلوماسية في فتح ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.​​​​​​​

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذباً بسبب الهجوم الروسي منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بين بلدين من أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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