سياسة
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تركيا: وثائق السويد وفنلندا بخصوص عضوية الناتو لا تلبي مطالبنا
عقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مؤتمراً صحفياً مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، في أنقرة. بعد مباحثات مشتركة حول ملف انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
تركيا: وثائق السويد وفنلندا بخصوص عضوية الناتو لا تلبي مطالبنا
وزير الخارجية التركي التقى نظيريه الأيرلندي سيمون كوفيني والنرويجية أنيكين هويتفيلدت بالعاصمة أنقرة / Others
16 يونيو 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن الوثائق التي أرسلتها السويد وفنلندا إلى تركيا بخصوص عضويتهما في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لا تلبي مطالب أنقرة، وأن الأخيرة أبلغت الدولتين والحلف بذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأيرلندي سيمون كوفيني والنرويجية أنيكين هويتفيلدت، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا أبلغت الناتو والسويد وفنلندا بتحفظاتها على انضمام الدولتين إلى الحلف، وأن موافقة أنقرة على عضويتهما مرتبط بفحوى الإجابات التي ستقدمها السويد وفنلندا لتساؤلات أنقرة.

وأضاف أن تركيا تدعم بقوة سياسة الباب المفتوح للناتو، مبيناً أن المباحثات جارية بخصوص عضوية السويد وفنلندا على أعلى المستويات.

مصدر:AA
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