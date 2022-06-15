سياسة
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رغم قرار المحكمة الأوروبية.. لندن تصر على ترحيل المهاجرين إلى رواندا
أكدت وزارة الداخلية البريطانية التزامها قرار ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، عقب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً مساء أمس الثلاثاء بإلغاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا.
رغم قرار المحكمة الأوروبية.. لندن تصر على ترحيل المهاجرين إلى رواندا
وزيرة الداخلية البريطانية قالت لأعضاء البرلمان إن الحكومة لا تزال ملتزمة إرسال طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا / Reuters
15 يونيو 2022

أعلنت الداخلية البريطانية الأربعاء إصرارها على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء الترحيل.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، لأعضاء البرلمان إن الحكومة لا تزال ملتزمة إرسال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، BBC.

وأوضحت الوزيرة أن خطط الرحلات الجوية المستقبلية إلى البلد الإفريقي بدأت بالفعل.

وتابعت: "لن يثنينا أحد عن فعل الشيء الصحيح".

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً مساء أمس الثلاثاء، بإلغاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا.

وتعرضت خطة الحكومة البريطانية لترحيل بعض المهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لانتقادات من معارضين وجمعيات خيرية وزعماء دينيين وصفوها بأنها "غير إنسانية".

وتقول لندن إن ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا، من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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