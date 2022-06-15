أعلنت الداخلية البريطانية الأربعاء إصرارها على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء الترحيل.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، لأعضاء البرلمان إن الحكومة لا تزال ملتزمة إرسال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، BBC.

وأوضحت الوزيرة أن خطط الرحلات الجوية المستقبلية إلى البلد الإفريقي بدأت بالفعل.

وتابعت: "لن يثنينا أحد عن فعل الشيء الصحيح".

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً مساء أمس الثلاثاء، بإلغاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا.

وتعرضت خطة الحكومة البريطانية لترحيل بعض المهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لانتقادات من معارضين وجمعيات خيرية وزعماء دينيين وصفوها بأنها "غير إنسانية".

وتقول لندن إن ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا، من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر.