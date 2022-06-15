العالم
4 دقيقة قراءة
الملكة إليزابيث أصبحت الثانية.. من الملوك الخمسة الأطول حكماً في التاريخ؟
بعد 70 سنة و129 يوماً قضتها على عرش المملكة المتحدة، أصبحت الملكة إليزابيث الثانية ثانية أطول ملوك العالم حكماً، خلف الملك الفرنسي لويس الرابع عاشر، ومتقدمة على الملك التايلاندي راما التاسع.
الملكة إليزابيث أصبحت الثانية.. من الملوك الخمسة الأطول حكماً في التاريخ؟
الملكة إليزابيث الثانية.  / AFP
15 يونيو 2022

حطَّمت الملكة إليزابيث الثانية رقماً قياسياً آخراً، باحتلالها المركز الثاني من بين الملوك الأطول حكماً في تاريخ البشرية. ذلك بعد أن امتدت فترة حكمها لما يزيد عن 70 عاماً بـ 129 يوماً.

واحتفلت إليزابيث الثانية بيوبيلها البلاتيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، إذ نُصّبت رسمياً في ذات التاريخ سنة 1953. لكن جلوسها على العرش يمتد أطول من ذلك، أي منذ 6 فبراير/شباط 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج الرابع.

وتسود الملكة إليزابيث على 15 دولة حول العالم، أبرزها المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. بينما خسرت أراضٍ عديدة أخرى من الكومنويلث، آخرها كانت الباربادوس التي أعلنت نفسها جمهورية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لويس الرابع عاشر

وحلت الملكة إليزابيث ثانية في ترتيب أطول ملوك العالم حكماً في التاريخ، بينما لا يزال مركز الصدارة في حوزة الملك لويس الرابع عشر، الذي حكم فرنسا ما بين 1643 و1715، وامتدت فترة حكمه طوال 72 سنة و110 أيام.

وعرفت فترة حكم لويس الرابع عشر بكونها حقبة التحولات الاجتماعية الكبرى، فسعى لتصفية نفوذ النبلاء وتأسيس حكم مركزي مطلق، فكانت فرنسا في عهده رمز الاستبداد في العالم. وعلى المستوى الخارجي خاض لويس الرابع عشر عدة حروب، أبرزها حربه مع جيرانه الإسبان والهولنديين.

راما التاسع

في المركز الثالث يحل الملك راما التاسع، الذي حكم تايلند من 1946 إلى 2016، أي لمدة 70 سنة و129 يوماً. ويعد "راماً التاسع" لقباً للملك التايلندي الراحل كونه تاسع ملوك سلسلة تشاكري الحاكمة، بينما اسمه الأصلي هو بوميبول أدولياديج.

في عهده شهدت البلاد نمواً اقتصادياً سريعاً، عادت بفعله قطباً صناعياً وسياحياً مهماً في منطقة شرق آسيا. وفي سنة 2011، تصدر راما التاسع قائمة أغنى ملوك العالم حسب مجلة فوربس الأمريكية، بثروة تناهز 30 مليار دولار.

الأمير يوهان الثاني

حكم الأمير يوهان الثاني دولة ليشتنشتاين لمدة تناهز 70 سنة و90 يوماً، بعد أن تقلد الحكم في سن الثامنة عشرة عام 1858، وتوفي في عام 1929. وتعد فترة حكم يوهان الثاني مرحلة تأسيس الدولة، إذ استقلت في عهده عن الاتحاد الألماني عام 1866، كما أسس أول دستور للبلاد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

القيصر فرانز جوزيف الأول

تقلد القيصر فرانز جوزيف الأول حكم الإمبراطورية النمساوية الهنغارية عام 1848، ودامت فترة حكمه 67 سنة و355 يوماً، قبل وفاته في 21 نوفمبر 1916. وعُرف بأنه كان أول من أطلق شرارة الحرب العالمية الثانية، بهجومه على صربيا في 28 يوليو/تموز 1914، بعد اغتيال ولي عهده فرانز فرديناند في سراييفو على يد قومي صربي.

ومرت الامبراطورية النمساوية الهنغارية خلال فترة حكمه بعدد من التحولات، أبرزها توسيع الحكم الذاتي لهنغاريا، ما مثّل بداية لاستقلالها بعد أن خرجت مهزومة من الحرب. وعلى المستوى الشخصي، عاش فرانز جوزف عدة صدمات، أبزها ضياع عرش المكسيك من سلالته بعد إعدام شقيقه ماكسميليان عام 1867، وانتحار ابنه الأرشيدوق رودولف عام 1889، واغتيال زوجته على يد منشق إيطالي عام 1896.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us