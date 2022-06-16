سياسة
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تخاطب البلقان بثلاث لغات.. تركيا تطلق منصة "TRT Balkan"
دشّنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، رسمياً منصتها الرقمية البلقان TRT Balkan، لتغطية القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تهم شعوب البلقان والمنطقة.
تخاطب البلقان بثلاث لغات.. تركيا تطلق منصة "TRT Balkan"
تستهدف المنصة أكثر من 30 مليون شخص من هذه البلدان والشتات البلقاني / AA
16 يونيو 2022

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) في تركيا رسمياً قناة TRT Balkan، وهي منصة رقمية جديدة لجمهورها في منطقة البلقان، كشف مسؤولون أتراك أنها ستكون جزء من جهود تركيا لتحدي "هيمنة" عدد قليل من وسائل الإعلام العالمية.

وجرى تدشين المنصة في حفل أقيم في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء، بمشاركة المدير العام لـTRT محمد زاهد صوباجي، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وعدد من ممثلي البعثات الأجنبية.

وفي كلمه له خلال الحفل، قال ألطون إن TRT Balkan ستعكس الثراء العرقي والديني والثقافي للمنطقة، وستسهم في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال خطة البث الموجهة نحو الإنسان. وأضاف أن المنصة الإخبارية الجديدة "سوف تشرح وتنقل أطروحات ونضال بلادنا، وبحثنا عن الحقيقة إلى جغرافية البلقان بأكثر الطرق دقة وكفاءة".

من جانبه قال محمد زاهد صوباجي المدير العام لشبكة TRT إن عائلة TRT تقف وتعارض نظام البث والإعلام أحادي المركز أحادي القطب في العالم، وأضاف صوباجي: "نؤسس لمعادلة على أرض الواقع من منظور عميق من خلال الصحافة الحقيقية في بثنا. وهذا بطبيعة الحال يجلب معها الوقوف إلى جانب أولئك الذين يجري تجاهلهم، والذهاب إلى أماكن ومواضيع لا يمكن لأحد الذهاب إليها".

وأضاف: "TRT Balkan ستُدخِل نفَساً جديداً وصوتاً قوياً إلى وسائل الإعلام في البلقان، كمحور للصحافة الدقيقة وغير المنحازة والشاملة ومتعددة وجهات النظر".

وستنشر المنصة التي بدأ تشغيلها يوم الأربعاء محتوى خاصاً للبوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود.

وتستهدف المنصة أكثر من 30 مليون شخص من هذه البلدان والشتات البلقاني مع مجموعة واسعة من المحتوى بلغات متعددة، بما في ذلك الألبانية والبوسنية والكرواتية والصربية والمقدونية.

ومثل منصات الأخبار الدولية الأخرى التابعة لـTRT، ستنشر TRT Balkan أيضاً محتوى على YouTube و Facebook و Twitter و Instagram و TikTok.

ومن خلال مكاتبها الواقعة في سكوبي وسراييفو، ستعمل TRT Balkan على تقديم أخبار موضوعية وموثوقة لجمهورها من جميع أنحاء البلقان.

وتملك الشبكة التي تتخذ من أنقرة مقراً لها خمس قنوات عالمية مختلفة: TRT World وTRT Arabi وTRT Russian وTRT Deutsch وTRT Francais.

وتأسست الشبكة الإعلامية التركية في عام 1964، وبدأت طريقها لأن تصبح شبكة دولية منذ عام 2016، عندما أطلقت خدمتها باللغة الإنجليزية TRT World، وقبلها عام 2010، عند إطلاق TRT Arabi.

مصدر:TRT عربي
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