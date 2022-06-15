سياسة
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تضخم مستمر.. الفدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس
رفع البنك الفدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75%.
تضخم مستمر.. الفدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس
سجلت السوق الأمريكية تضخماً سنوياً في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاماً / AA
15 يونيو 2022

رفع البنك الفدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50-1.75%.

وذكر الفدرالي في بيانٍ الأربعاء أن التضخم لا يزال مرتفعاً في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار باقي السلع الأساسية.

وقال إن "هجوم روسيا على أوكرانيا يسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة"؛ مضيفاً: "يخلق الهجوم والأحداث ذات الصلة ضغطاً تصاعدياً إضافياً على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ "وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة" حسب البيان.

وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخماً سنوياً في مايو الماضي بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاماً، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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