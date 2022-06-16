أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادّة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: "أكدت مجدداً التزام واشنطن دعم أوكرانيا التي تدافع عن ديموقراطيتها وتحمي سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ هذه المساعدة الجديدة تشمل "قطعاً مدفعية وأنظمة دفاعية ساحلية إضافية وذخائر للمدفعية وقاذفات الصواريخ التي يحتاج إليها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إنّ هذه المساعدة تشمل خصوصاً 18 مدفع هاوتزر مع مركبات لنقلها و36 ألف قذيفة، إضافة إلى قاذفتي صواريخ مضادّتين للسفن من طراز هاربون للدفاع عن سواحل أوكرانيا على البحر الأسود.

وسترسل واشنطن أيضاً صواريخ دقيقة التوجيه لاستخدامها في راجمات صواريخ هيمارس الأربع التي وعدت بتسليمها لأوكرانيا في مطلع يونيو/حزيران ومن المتوقع أن تصل إلى ساحة المعركة بحلول نهاية الشهر، وفق المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته وامتنع عن تحديد عدد الصواريخ التي ستمنحها بلاده لكييف.

وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أيضاً آلافاً من أجهزة الاتصال الآمنة ونظارات الرؤية الليلية والاستشعار الحراري، وفق بيان البنتاغون.

وترفع هذه الدفعة الجديدة إلى 5,6 مليار دولار إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي منحتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية النزاع في 24 فبراير/شباط.

بدوره، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "امتننانه" لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إنّ "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار. أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنا ممتنّ أيضاً للقيادة (الأمريكية) في حشد مساعدة كل الشركاء".

وأكد زيلينسكي أنه ناقش أيضاً مع الرئيس الأمريكي "الوضع التكتيكي في ساحة المعركة وكيفية تسريع انتصارنا".

وتطالب كييف بمزيد من الأسلحة الغربية لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي في ظلّ تفوق قوات موسكو.