سياسة
3 دقيقة قراءة
مسؤول أممي يحذر: أزمة الغذاء سترفع مستويات نزوح السكان عالمياً
حذّر فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة من ازدياد معدلات نزوح السكان عالمياً بفعل أزمة الغذاء التي فاقمت توسعها الحرب الروسية الأوكرانية.
مسؤول أممي يحذر: أزمة الغذاء سترفع مستويات نزوح السكان عالمياً
مسؤول أممي يحذر: أزمة الغذاء سترفع مستويات نزوح السكان عالمياً  / Getty Images
16 يونيو 2022

قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن أزمة الأمن الغذائي التي أذكتها الحرب الأوكرانية من المتوقع أنها ستدفع المزيد من الناس إلى الفرار من ديارهم في البلدان الأكثر فقراً، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات النزوح العالمية.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة اليوم الخميس أن حوالي 89.3 مليون شخص نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم نتيجة للاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف في نهاية عام 2021. ومنذ ذلك الحين، فر ملايين آخرون من أوكرانيا أو نزحوا داخل حدودها مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب والذي من شأنه أن يسبب مزيداً من النزوح في أماكن أخرى.

وقال جراندي للصحفيين هذا الأسبوع "إذا كانت لديك أزمة غذاء بالإضافة إلى كل ما وصفته: الحرب وحقوق الإنسان والمناخ، فسوف تسرع فقط الاتجاهات التي وصفتها في هذا التقرير"، ووصف الأرقام بأنها "مذهلة".

وأضاف "من الواضح أن التأثير سيكون مدمراً للغاية إذا لم يجرِ التوصل إلى حل على نحو سريع." وقال إن المزيد من الناس يفرون بالفعل نتيجة لارتفاع الأسعار وحركات التمرد العنيفة في منطقة الساحل بإفريقيا.

وبشكل عام، زاد عدد النازحين على نحو سنوي خلال العقد الماضي، حسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وهو الآن أكثر من ضعف عدد النازحين البالغ 42.7 مليون شخص في عام 2012.

وانتقد جراندي ما أسماه "احتكار" الموارد الممنوحة لأوكرانيا في حين أن البرامج الأخرى لمساعدة النازحين تعاني من نقص التمويل.

وقال: "يجب ألا تجعلنا أوكرانيا ننسى الأزمات الأخرى"، مشيراً إلى صراع استمر عامين في إثيوبيا والجفاف في القرن الإفريقي.

وأضاف أن استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمات اللاجئين كانت "غير متكافئة". وقارن الخلافات بين الدول حول استقبال مجموعات صغيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط بالقوارب بسخاء دول الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط.

وقال "من المؤكد أنه يثبت نقطة مهمة: الاستجابة لتدفق اللاجئين، ووصول يائسين إلى شواطئ أو حدود الدول الغنية أمر لا يمكن السيطرة عليه".

وذكر التقرير أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل استضافت 83% من لاجئي العالم في نهاية عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us