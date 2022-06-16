سياسة
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تفشي مرض جديد في كوريا الشمالية بالتزامن مع انتشار كورونا.. ما القصة؟
تكافح كوريا الشمالية تفشي وباء جديد في وقت يستمر فيه الضغط على النظام الصحي في بالبلاد بسبب انتشار وباء كورونا.
تفشي مرض جديد في كوريا الشمالية بالتزامن مع انتشار كورونا.. ما القصة؟
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16 يونيو 2022

أعلنت كوريا الشمالية عن تفشي وباء معوي غير محدد، اليوم الخميس، مما قد يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية في الدولة المعزولة التي تكافح موجة غير مسبوقة من الإصابات بمرض كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم كيم جونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هايجو الساحلية في غرب البلاد أمس الأربعاء لمساعدة المرضى الذين يعانون من “الوباء المعوي الحاد” بأسرع ما يمكن.

ولم تذكر الوكالة عدد الأشخاص المصابين أو تفاصيل متعلقة بطبيعة المرض.

وقالت الوكالة إن “(كيم) شدد على ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية”.

ويأتي هذا التفشي في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لأول تفش تؤكده البلاد لمرض كورونا، في حين أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

وأعلنت بيونغ يانغ تسجيل 26010 إصابات جديدة بأعراض الحمى اليوم الخميس، ويقترب العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر أبريل/نيسان من 4.56 مليون. وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بتفشي المرض 73.

وتعلن كوريا الشمالية العدد اليومي للمصابين بالحمى, وليس كورونا وذلك لقلة أدوات الفحص على ما يبدو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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