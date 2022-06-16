سياسة
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البحرية الأمريكية تطرد خمسة من القادة في أقل من أسبوع.. ما السبب؟
أعلنت البحرية الأمريكية عن طرد خمسة من قادتها في غضون أقل من أسبوع، وذلك بسبب ما قالت إنه فقدان الثقة في قدرتهم على القيادة.
البحرية الأمريكية تطرد خمسة من القادة في أقل من أسبوع.. ما السبب؟
البحرية الأمريكية تعلن عن طرد خمسة من قادتها في غضون أقل من أسبوع / Others
16 يونيو 2022

أعلنت البحرية الأمريكية عن طرد خمسة من قادتها في غضون أقل من أسبوع، من بينهم قائد المدمرة “يو إس إس بريبل”.

وقالت البحرية الأمريكية إنه جرى إعفاء بيتر ليساكا بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة.

ولم تقدم البحرية أي تفاصيل أخرى عن طرده، واكتفت بالإشارة إلى أن قادة البحرية يخضعون لمعايير عالية من السلوك الشخصي والمهني.

وكانت البحرية قد أعلنت في 11 يونيو/حزيران عن طرد الضابط المسؤول عن تدريب المجندين بسبب “عدم الثقة في قدرته على القيادة”.

وفي شهر أيار/مايو الماضي، كشفت بحارة أمريكية عن مدى سوء الأوضاع على متن الحاملة "يو إس إس جورج واشنطن" التي دفعتها لمحاولة الانتحار، فيما انتحر خمسة بحارة آخرين على مدار عام.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن هانا كريسوستومو، من كارليفورنيا، التي كانت بعمر 17 عاماً عندما جرى تجنيدها في البحرية وصعدت على متن "يو إس إس جورج واشنطن" أن سوء المعاملة الذي عانته على متن السفينة دفعها إلى بلع 196 حبة مسكن للآلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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