فُقد أمريكيان تطوّعا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية وقد تكون روسيا أسرتهما، كما أعلن برلمانيون أمريكيون وأفراد عائلتيهما.

وذكرت المصادر نفسها أن الكسندر دروكي (39 عاماً) وأندي تاي هوين (27 عاماً) وكلاهما من ولاية ألاباما كانا يشاركان في معارك في شمال مدينة خاركيف.

وقالت النائبة عن ألاباما تيري سيويل: "في وقت سابق من الأسبوع الحالي، اتصلت والدة ألكسندر دروكي وهو من المحاربين القدامى في الجيش (...) تطوع لمساعدة الجيش الأوكراني في محاربة روسيا، بمكتبي بعدما فقدت الاتصال بابنها (...) منذ أيام".

وأوضح زميلها روبرت أديرهولت أن عائلة أندي تاي هوين الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) قُطع اتصالها به منذ الثامن من يونيو/حزيران "عندما كان في منطقة خاركيف".

وقالت والدة ألكسندر دروكي لمحطة "CNN" إنهما "أسيرا حرب على الأرجح لكن لم يؤكّد" ذلك.

وأضافت باني دروكي أن السفارة الأمريكية في كييف "لم تتمكن من التحقق من وجوده مع الروس وكل ما يمكنهم التحقق منه هو أنه مفقود".

وقالت رفيقة أندي تاي هوين للمحطة الأمريكية "لا نريد إطلاق فرضيات حول ما قد يكون حدث في هذه المرحلة". وأضافت: "بالتأكيد نفكر في سيناريوهات عدة أحدها أنه قد يكون جرى أسرهما".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بمعلومات غير مؤكدة عن مواطنين أمريكيين أُسرا في أوكرانيا". وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب ونتواصل مع السلطات الأوكرانية".

من جهته دعا المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الأمريكيين إلى عدم الذهاب إلى أوكرانيا للقتال. وقال للصحافيين: "إنها منطقة حرب، ثمة معارك. إذا كنتم تريدون دعم أوكرانيا، فيمكنكم تحقيق ذلك بطرق أخرى كثيرة".