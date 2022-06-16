سياسة
4 دقيقة قراءة
أعلاهم سنغافورة.. كم يتقاضى رؤساء الدول من رواتب سنوياً؟
فيما تقع على كاهلهم مسؤوليات عن ملايين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة، فإن رؤساء الدول يتقاضون أجوراً باهظة في مختلف دول العالم، لكن بعضهم لا يعادل أجره راتب موظف إدارة في أحد البنوك.
أعلاهم سنغافورة.. كم يتقاضى رؤساء الدول من رواتب سنوياً؟
وفقاً للأرقام المتوفرة، فإن أعلى الزعماء دخلاً في العالم هو رئيس وزراء سنغافورة الذي يتقاضي أكثر من مليوني دولار سنوياً             / AA
16 يونيو 2022

الأصل أن خدمة الوطن لا تكون بمقابل، لكن المشرعين وواضعي الدساتير حول العالم اتفقوا على أن تدفع الدولة راتباً لزعيمها مقابل عمله حتى لا ينشغل بتدبير أموال خاصة به وبأسرته طوال فترة خدمته للوطن.

ووفقاً للأرقام المتوفرة، فإن أعلى الزعماء دخلاً في العالم هو رئيس وزراء سنغافورة الذي يتقاضي أكثر من مليوني دولار سنوياً.

ويتلقى رئيس وزراء سنغافورة حزمة رواتب سنوية إجمالية (بما في ذلك مكافأة الشهر الثالث عشر والمكون من المتغير السنوي والمكافأة الوطنية) ويساوي المبلغ 2.2 مليون دولار سنوياً.

أما قائمة أعلى الزعماء دخلاً، فتشمل أشخاصاً تتراوح دخولهم السنوية من 150 ألف دولار إلى أكثر من مليوني دولار، وهي تفوق بكثير رواتب المواطن العادي في بلدانهم.

وحسب صحيفة "يو إس أيه توداى"، فإنه بشكل عام تميل هذه البلدان إلى أن تكون من بين أغنى البلدان وأكثرها إنتاجية في العالم.

وعلى الرغم ذلك، فإن الرواتب السنوية للقادة أعلى بكثير من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو متوسط الأجور.

ونقل تقرير لمجلة "فوربس" عن معلومات من مواقع إلكترونية محلية رسمية وبيانات من منظمات مثل صندوق النقد الدولي وكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى حوالي 142 ألف يورو سنوياً (154 ألف دولار).

وقد يبدو راتب الرئيس الفرنسي للبعض راتباً مرتفعاً، لكن ماكرون ليس بأي حال الزعيم الأوروبي الأعلى أجراً.

ويتلقى جاي بارميلين، الرئيس السويسري ما يزيد قليلاً عن 423 ألف يورو (442.55 ألف دولار) سنوياً.

بينما يتقاضى المستشار الألماني أولاف شولتس، 350 ألف يورو سنوياً (366.17 ألف دولار)، وفقًا لستاتيستا.

كما تتلقى رئيسة وزارء أيسلندا مبلغ 317 ألف دولار سنوياً ورئيس وزراء السويد نحو 216 ألف دولار سنوياً.

في حين أن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل يتقاضى حوالي 233 ألف يورو (243 ألف دولار) سنوياً ورئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن 215 ألفاً و843 يورو (226 ألف دولار) سنوياً.

ويأتي خلفهم بأقل من 200 ألف يورو سنوياً، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بحوالي 180 ألف يورو (188 ألف دولار) سنوياً.

وتلقت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، ما يقرب من 173000 يورو (181 ألف دولار) سنوياً بين عامي 2013 و2021، ويحصل رئيس وزراء هولندا، مارك روته على 172000 يورو (180 ألف دولار) سنوياً.

بينما يتقاضى كل من رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس حوالي 138 ألف يورو (144 ألف دولار) سنوياً.

ثم يأتي رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تاليا بـ91 ألف يورو (95 ألف دولار) سنوياً، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا بـ84 ألفاً و845 يورو (88.5 ألف دولار) سنوياً، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بـ59 ألف يورو (62 ألف دولار) في السنة، ورئيس جمهورية بولندا أندريه دودا بـ52.500 يورو (55 ألف دولار) في السنة.

خارج أوروبا

أما خارج القارة العجوز، وتحديداً إفريقيا، فيتصدر الرئيس الكاميروني بول بيا قائمة قادة القارة براتب سنوي قدره 620.976 دولار.

بينما رئيس وزراء أستراليا نحو 550 ألف دولار سنوياً ورئيسة وزراء نيوزيلندا نحو 470 ألف دولار سنوياً، أما الرئيس الأمريكي فيتقاضي 400 ألف دولار سنوياً.

ويحصل رئيس غواتيمالا على حوالي 240 ألف دولار سنوياً، ورئيس وزراء كندا على حوالي 347 ألف دولار سنوياً.

كما أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا فيحصل على 223 ألف دولار سنوياً، أما الرئيس الكيني فيتقاضى 192 ألف دولار سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us