الأصل أن خدمة الوطن لا تكون بمقابل، لكن المشرعين وواضعي الدساتير حول العالم اتفقوا على أن تدفع الدولة راتباً لزعيمها مقابل عمله حتى لا ينشغل بتدبير أموال خاصة به وبأسرته طوال فترة خدمته للوطن.

ووفقاً للأرقام المتوفرة، فإن أعلى الزعماء دخلاً في العالم هو رئيس وزراء سنغافورة الذي يتقاضي أكثر من مليوني دولار سنوياً.

ويتلقى رئيس وزراء سنغافورة حزمة رواتب سنوية إجمالية (بما في ذلك مكافأة الشهر الثالث عشر والمكون من المتغير السنوي والمكافأة الوطنية) ويساوي المبلغ 2.2 مليون دولار سنوياً.

أما قائمة أعلى الزعماء دخلاً، فتشمل أشخاصاً تتراوح دخولهم السنوية من 150 ألف دولار إلى أكثر من مليوني دولار، وهي تفوق بكثير رواتب المواطن العادي في بلدانهم.

وحسب صحيفة "يو إس أيه توداى"، فإنه بشكل عام تميل هذه البلدان إلى أن تكون من بين أغنى البلدان وأكثرها إنتاجية في العالم.

وعلى الرغم ذلك، فإن الرواتب السنوية للقادة أعلى بكثير من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو متوسط الأجور.

ونقل تقرير لمجلة "فوربس" عن معلومات من مواقع إلكترونية محلية رسمية وبيانات من منظمات مثل صندوق النقد الدولي وكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى حوالي 142 ألف يورو سنوياً (154 ألف دولار).

وقد يبدو راتب الرئيس الفرنسي للبعض راتباً مرتفعاً، لكن ماكرون ليس بأي حال الزعيم الأوروبي الأعلى أجراً.

ويتلقى جاي بارميلين، الرئيس السويسري ما يزيد قليلاً عن 423 ألف يورو (442.55 ألف دولار) سنوياً.

بينما يتقاضى المستشار الألماني أولاف شولتس، 350 ألف يورو سنوياً (366.17 ألف دولار)، وفقًا لستاتيستا.

كما تتلقى رئيسة وزارء أيسلندا مبلغ 317 ألف دولار سنوياً ورئيس وزراء السويد نحو 216 ألف دولار سنوياً.

في حين أن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل يتقاضى حوالي 233 ألف يورو (243 ألف دولار) سنوياً ورئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن 215 ألفاً و843 يورو (226 ألف دولار) سنوياً.

ويأتي خلفهم بأقل من 200 ألف يورو سنوياً، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بحوالي 180 ألف يورو (188 ألف دولار) سنوياً.

وتلقت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، ما يقرب من 173000 يورو (181 ألف دولار) سنوياً بين عامي 2013 و2021، ويحصل رئيس وزراء هولندا، مارك روته على 172000 يورو (180 ألف دولار) سنوياً.

بينما يتقاضى كل من رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس حوالي 138 ألف يورو (144 ألف دولار) سنوياً.

ثم يأتي رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تاليا بـ91 ألف يورو (95 ألف دولار) سنوياً، وبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا بـ84 ألفاً و845 يورو (88.5 ألف دولار) سنوياً، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بـ59 ألف يورو (62 ألف دولار) في السنة، ورئيس جمهورية بولندا أندريه دودا بـ52.500 يورو (55 ألف دولار) في السنة.

خارج أوروبا

أما خارج القارة العجوز، وتحديداً إفريقيا، فيتصدر الرئيس الكاميروني بول بيا قائمة قادة القارة براتب سنوي قدره 620.976 دولار.

بينما رئيس وزراء أستراليا نحو 550 ألف دولار سنوياً ورئيسة وزراء نيوزيلندا نحو 470 ألف دولار سنوياً، أما الرئيس الأمريكي فيتقاضي 400 ألف دولار سنوياً.

ويحصل رئيس غواتيمالا على حوالي 240 ألف دولار سنوياً، ورئيس وزراء كندا على حوالي 347 ألف دولار سنوياً.

كما أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا فيحصل على 223 ألف دولار سنوياً، أما الرئيس الكيني فيتقاضى 192 ألف دولار سنوياً.