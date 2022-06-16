سياسة
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تايوان تشكر مُنظمي كأس العالم بعد حذف الإشارة إلى الصين من أوراق مشجعيها
شكرت وزارة الخارجية في تايوان مُنظمي نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد أن حذفت قطر الإشارة إلى الصين في أوراق المشجعين التايوانيين الذين يطلبون بطاقة هوية تُستخدم أيضاً كتأشيرة لدخول الدولة الخليجية.
تايوان تشكر مُنظمي كأس العالم بعد حذف الإشارة إلى الصين من أوراق مشجعيها
تايوان تشكر منظمي كأس العالم بعد حذف الإشارة إلى الصين من أوراق مشجعيها / TRT Arabi
16 يونيو 2022

عبّرت وزارة الخارجية في تايوان عن شكرها لمنظمي نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد أن حذفت قطر الإشارة إلى الصين في أوراق المشجعين التايوانيين الذين يطلبون بطاقة هوية تُستخدم أيضاً كتأشيرة لدخول الدولة الخليجية.

ويتعيّن على جميع حاملي تذاكر كأس العالم الحصول على بطاقة هوية تُستخدم للتعريف بهم، وأيضاً كتأشيرة لدخول الدولة العربية صاحبة الضيافة.

لكن الحكومة التايوانية عبّرت عن قلقها عندما اكتشفت أن طلب الحصول على بطاقة الهوية عبر الإنترنت لا يتضمن ذكراً للجزيرة بل يذكر فقط "تايوان، مقاطعة في الصين" وهي كلمات تغضب كلاً من حكومة تايوان والكثير من مواطنيها.

لكن في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء بدأ النظام الإلكتروني يعرّف الجزيرة بأنها "تايوان" فقط إلى جانب العلم الخاص بها. وكان هذا بمثابة انتصار لتايوان.

وقالت جوان أو المتحدثة باسم خارجية تايوان للصحفيين إن هذه الخطوة هي بمثابة "تطور إيجابي" وعبرت عن تقديرها لرد الفعل السريع من جانب منظمي البطولة.

وأضافت "نعبر عن امتناننا.. لهذه البادرة الطيبة".

ولم يعلق منظمو البطولة حتى الآن عن هذه الخطوة.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تايوان وقطر التي تعترف فقط بحكومة بكين مثل معظم دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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