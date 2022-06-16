سياسة
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"درب النار".. نظام تجنيد جديد يشعل الاحتجاجات في الهند
أشعلت حشود غاضبة النار في عربة قطار وأغلقت سككاً حديدية وطرقاً في احتجاجات اليوم الخميس على نظام جديد للتجنيد للجيش في الهند.
"درب النار".. نظام تجنيد جديد يشعل الاحتجاجات في الهند
النظام الجديد يهدف إلى خفض متوسط سن الأفراد وخفض الإنفاق على معاشات التقاعد / AFP
16 يونيو 2022

قالت الشرطة الهندية إن حشوداً غاضبة أشعلت النار في عربة قطار وأغلقت سككاً حديدية وطرقاً في احتجاجات اليوم الخميس على نظام جديد للتجنيد للجيش.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع إصلاح نظام التجنيد للقوات المسلحة التي يبلغ قوامها 1.38 مليون جندي يهدف إلى خفض متوسط سن الأفراد وخفض الإنفاق على معاشات التقاعد.

وقال سانجاي سينغ المدير العام المناوب للشرطة في ولاية بيهار بشرق البلاد إن الاحتجاجات اندلعت في نحو 12 منطقة وإن المحتجين أغلقوا الطرق والسكك الحديدية.

وقال سينغ لرويترز "أشعل المحتجون النار في عربة قطار بإحدى المناطق".

وأضاف: "نهبوا محطة للسكة الحديد".

ويقضي النظام الجديد، الذي يُسمى "درب النار" في اللغة الهندية، بتجنيد الشبان والشابات بين 17.5 و21 عاماً لمدة أربع سنوات مع إبقاء ربعهم فقط في الخدمة فترات أطول.

وفي السابق، كانت القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية، كلّ على حدة، تجند الأفراد لمدة 17 عاماً في العادة للرتب الأدنى. وأثارت مدة التجنيد الأقصر القلق بين المجندين المحتملين.

وشهدت بيهار وولاية أوتار براديش المجاورة احتجاجات على التوظيف في السكك الحديدية في يناير/كانون الثاني فيما تبرز مشكلة البطالة الملحة في الهند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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