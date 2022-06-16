سياسة
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تركيا ترفض مزاعم ألمانية بانتهاك مقاتلاتها أجواء اليونان
فنّد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية مزاعم ألمانية حول انتهاك مقاتلات تركية للأجواء اليونانية، داعياً برلين إلى عدم الانحياز لجانب دون آخر.
تركيا ترفض مزاعم ألمانية بانتهاك مقاتلاتها أجواء اليونان
تركيا ترفض مزاعم ألمانية بانتهاك مقاتلاتها أجواء اليونان / AA
16 يونيو 2022

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج، إن أنقرة ترفض المزاعم الألمانية بخصوص انتهاك مقاتلات بلاده الأجواء اليونانية.

جاء ذلك في بيان الخميس، ردّاً على تصريحات للناطق باسم الخارجية الألمانية كريستيان واجنر، زعم فيها أن مقاتلات تركية انتهكت الأجواء اليونانية.

ولفت بيلغيج إلى أن الجانب الألماني يوجّه مزاعم إلى أنقرة، رغم كون المقاتلات اليونانية هي التي انتهكت أجواء تركيا ونفّذَت طلعات فوق برها.

وشدّد على أن مزاعم واجنر الموجهة إلى أنقرة مرفوضة.

ودعا ألمانيا "التي تزعم أنها تبذل الجهود لتأمين الحوار وخفض التصعيد" بين أنقرة وأثينا، إلى عدم الانحياز لجانب دون آخر.

كما طالب ألمانيا بعدم الإدلاء بتصريحات منحازة "في مواضيع خارجة عن مسؤوليتها وصلاحيتها".

وقبل أيام حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعياً إياها إلى التخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وتواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، رغم مخالفة ذلك أحكامَ اتفاقيتَي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على الجزر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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